Amazon will mit aller Macht in den Handel mit Medikamenten einsteigen. Jüngster Schachzug: Der Internetplatzhirsch übernimmt die US-Online-Apotheke Pillpack und bedrängt damit die großen traditionellen US-Händler. Auch in Deutschland steht die Amazon-Apotheke in den Startlöchern. Nachdem Amazon die Übernahme von Pillpack am Donnerstag bekannt gab, brachen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...