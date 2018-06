Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat das 61,8%-Retracement des Abwärtsimpulses von Ende Mai bis Mitte Juni bei 162,35 nur kurzzeitig überwinden können, so die Analysten der Helaba.Trotz der jüngsten Korrektur bleibe der technische Ausblick konstruktiv. MACD und Stochastik stünden weiterhin im Kauf, das Kursmomentum sei hoch und der ADX steige. Insofern sei es zu früh, um auf eine weitreichende Korrektur zu setzen. Erste Unterstützungen würden sich bei 161,75 und um 131,30 zeigen. Die 21-Tagelinie verlaufe bei 161,19. Widerstände lokalisieren wir bei 162,66, 163,03 und am Kontrakthoch bei 164,19, so die Analysten der Helaba. (29.06.2018/alc/a/a) ...

