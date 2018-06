Wien (www.anleihencheck.de) - In fast allen Sektoren des Aktien- und des Anleihemarktes dürften die Renditen in der kommenden Dekade niedriger ausfallen als bisher, prognostiziert Nordea Asset Management. Es gibt allerdings eine spektakuläre Ausnahme, so die Experten von "FONDS professionell".Nach den renditestarken vergangenen Jahren würden die Langfrist-Aussichten für die beiden großen Anlageklassen Aktien und Anleihen schlechter ausfallen, sage Petri Niininen, Analyst bei Nordea Asset Management. So hätten etwa europäische Staatsanleihen in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt eine Rendite von mehr als vier Prozent pro Jahr erzielt. In der kommenden Dekade könnten Anleger nur noch mit 0,5 Prozent pro Jahr rechnen, zeige eine Studie von Nordea AM. ...

