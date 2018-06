Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - ETFs in Europa mussten letzte Woche Nettoabflüsse von 1,1 Milliarden Dollar hinnehmen, so die Experten von SPDR.Aktien seien dabei mit 704 Millionen Dollar Nettoabflüssen der Haupttreiber gewesen, Rohstoffe seien mit 293 Millionen Dollar gefolgt. Betrachte man die Aktien-Seite nach Regionen, so hätten die Emerging Markets und Europa mit 877 Millionen Dollar, beziehungsweise 653 Millionen Dollar die höchsten Abflüsse verzeichnet. Globale und US-Aktien hätten akzeptable Nettozuflüsse von 373, beziehungsweise 248 Millionen Dollar gesehen. Auch UK-Aktien hätten sich erneut gut behaupten und 117 Millionen Dollar an Inflows verzeichnen können. ...

