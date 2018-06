Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Bantleon baut ihr Anlagemanagement weiter aus und stärkt die Kompetenzen der einzelnen Portfolio Manager, so die Experten von "FONDS professionell".In diesem Zusammenhang wechsle der langjährige Chefanlagestratege Harald Preißler im September 2018 in den Verwaltungsrat von Bantleon. "Mit seinem Wechsel aus der Geschäftsleitung in den Verwaltungsrat verschieben wir die strategische Entscheidungsebene in den Verwaltungsrat und geben gleichzeitig dem Portfolio Management in den einzelnen Anlagesegmenten deutlich mehr Verantwortung", erkläre Jörg Bantleon, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrates. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...