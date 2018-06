In Deutschland hat Nordex schon etwas länger keinen wirklich großen Auftrag mehr an Land ziehen können. Im Wesentlichen liegt das an den erschwerten Vergabebedingungen, doch nun ist wieder ein Auftrag eingegangen. Dieser kommt von ABO Wind und betrifft einen Windpark in Hamburg.

Aktuelle News zum Unternehmen: Zwei Turbinen mit je 4,5 MW werden geliefert!

Nordex arbeitet bereits viele Jahre mit ABO Wind erfolgreich zusammen und der neue Auftrag untermauert diese Partnerschaft. ... (Johannes Weber)

