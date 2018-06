Die Allianz-Aktie gehörte in den letzten Tagen nicht zu den Top-Performern und das lag sicherlich auch am Gesamtmarkt, der sich aufgrund der weltweiten Unsicherheiten sehr verhalten entwickelte. An diesem Freitag hat sich die Situation wieder aufgehellt und die Allianz-Aktie schießt um mehr als 2 % nach oben!

Aktuelle Meinungen zur Aktie: "Overweight"-Einstufung von JP Morgan!

Diese Meldung hat es in sich, denn die US-Investmentbank JP Morgan hat die Allianz-Aktie hochgestuft. ... (Johannes Weber)

