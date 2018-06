IRW-PRESS: Spitfire Materials Limited: Spitfire erwirbt 100 % der Anteile am Goldprojekt Mulwarrie in Westaustralien

Spitfire Materials Limited (Spitfire oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun auch die übrigen 49 % Besitzanteile am Goldprojekt Mulwarrie in der Nähe von Kalgoorlie in Westaustralien übernommen hat.

Die Transaktion, die in der ASX-Mitteilung vom 24. Mai 2018 angekündigt wurde, sichert Spitfire sämtliche Besitzrechte (100 %) an diesem strategisch gelegenen hochgradigen Goldprojekt und bietet dadurch neben dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Aphrodite, zusätzlich Zugriff auf potenzielle Erzressourcen aus einem Satellitenbetrieb. Die Übernahme erfolgte zudem in Einklang mit Spitfires Konsolidierungs- und Wachstumsstrategie in der Region North Kalgoorlie, wo bereits Anfang der Woche eine geplante Fusion mit Excelsior Gold (ASX: EXG) angekündigt wurde.

Spitfire hat 10.000.000 ausbezahlte Stammaktien auf den Projektverkäufer überschrieben, die ab dem Ausgabedatum freiwillig 12 Monate lang auf einem Treuhandkonto verwahrt werden, und wird zusätzlich einen Barbetrag in Höhe von 100.000 Dollar entrichten.

John Young, Geschäftsführer von Spitfire, erklärt:

Wir haben hier einen weiteren Schritt in unserer Konsolidierungs- und Wachstumsstrategie in der Region North Kalgoorlie vollzogen. Mulwarrie ist eine hochgradige Entdeckung mit viel Potenzial, die sich in strategisch günstiger Lage und in einer für den Transport wirtschaftlich sinnvollen Entfernung von unserem Goldprojekt Aphrodite befindet.

Nachdem wir Anfang dieser Woche bereits unsere geplante Fusion mit Excelsior Gold - dem Besitzer des benachbarten Goldprojekt Aphrodite in der Region North Kalgoorlie - bekannt gegeben haben, ist dies nun ein weiterer Beweis für unsere konstanten Bemühungen, ein bedeutendes und relevantes Unternehmen mit einem großen Ressourcenbestand aufzubauen. Der Abschluss dieser Transaktionen wird zum Aufbau eines australischen Golderschließungsunternehmens mit Diversifizierung und einer langen Reihe geplanter Erschließungs- und Wachstumsaktiva in der Region North Kalgoorlie führen und den Weg für die Produktion ebnen.

Gemäß Absatz 708A(5)(e) des Australian Corporations Act (Act) gibt das Unternehmen bekannt:

1. dass das Unternehmen die Aktien ohne Veröffentlichung gemäß Teil 6D.2 des Corporations Act begeben hat und

2. zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe

i. die für das Unternehmen geltenden Anforderungen in Kapitel 2M des Corporations Act sowie

ii. in Abschnitt 674 des Corporations Act erfüllt; und

3. es zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe keine zur Veröffentlichung bestimmten Informationen gibt, bei denen es sich um Informationen (gemäß Abschnitt 708A(7) des Corporations Act) handelt, von denen die Anleger und ihre konzessionierten Berater berechtigterweise erwarten würden, dass sie in einem veröffentlichten Dokument enthalten sind.

Das Unternehmen wird in Zusammenhang mit der Aktienemission in Kürze einen Anhang 3B veröffentlichen.

