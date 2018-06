Heute ist Halbjahresultimo an den Börsen und es sieht leicht positiv aus. Der Dow gab einen überraschenden Erholungsversuch vor, denn eigentlich kamen gestern enttäuschende Daten zum Wachstum der US-Wirtschaft im 1. Quartal sowie zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Der ATX zeigt sich am Vormittag fester und die Frage wird sein, ob das 1. Halbjahr mit mehr oder weniger als 5 Prozent Minus seit Jahresbeginn zu Ende gehen wird. So sah es per gestern Schluss aus, ich übernehme unseren Robot BSNgine: "Year-to-date liegt der ATX nun 5,11% im Minus. Es gab bisher 62 Gewinntage und 60 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 12,02%, vom Low ist man 0,55% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2018 ist der Mittwoch mit 0,2%, der...

