Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Eckdaten für das erste Halbjahr von 64 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. In Reaktion auf die unerwarteten Ergebnisbelastungen habe er seine Gewinnschätzungen für 2018 und die folgenden Jahre jeweils nach unten revidiert, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien der Optikerkette./la/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005772206