Die Baader Bank hat die Einstufung für Novartis nach Ankündigung des Börsengangs der Augenheilkunde-Sparte Alcon auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Analyst Bruno Bulic wertete den Plan in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv. Der neue Konzernchef Vasant Narasimhan mache nun reinen Tisch und wolle sein Unternehmen stärker fokussieren. Damit sollte ein Neubewertung der Aktien in Gang gesetzt werden./la/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

