Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Delivery Hero von 39 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibe unterbewertet, schrieb Analystin Andrea Ferraz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Positionierung des Lieferunternehmens für Essen in der wachstumsstarken Region Nahost und Nordafrika spreche für den Wert./mf/la

Datum der Analyse: 29.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4K43

AXC0166 2018-06-29/13:26