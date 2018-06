München (ots) -



Ein Einkauf im Supermarkt kann ein wunderbares Erlebnis sein. Man hat die Möglichkeit die Reife der Avocado zu erfühlen, an den frischen Kräutern zu riechen oder sich mit dem Fischverkäufer über die beste Auswahl für eine Bouillabaisse zu unterhalten. Dem gegenüber stehen aber auch die negativen Erfahrungen, die man im Supermarkt häufig macht. Die Lebensmittel sind mehrmals befühlt worden und sehen nicht mehr appetitlich aus, nach Feierabend drängeln sich gestresste Menschen durch die Gänge und die Schlange an der Kasse scheint nicht enden zu wollen.



Mit seinem persönlichen Kundenservice will Getnow diesen Umstand ändern. Der Kunde stellt aus über 12.000 Produkten seinen Einkauf zusammen und bestellt bequem online von Zuhause. Ab hier beginnt die Arbeit der speziell ausgebildeten Einkäufer von Getnow. Keine Maschine, kein anonymes Zentrallager, sondern Großmarktatmosphäre und geschulte Facheinkäufer führen jeden Einkauf persönlich aus. Ausgestattet mit dem Kundenauftrag, picken sie Artikel für Artikel im regionalen METRO-Markt. Sollte mal die bestellte Erdbeermarmelade ausverkauft sein, ruft der Einkäufer den Kunden wunschgemäß an und schlägt ihm eine Ersatzmarmelade vor oder storniert den Artikel. Die Einkäufer von Getnow gehen mit größter Sorgfalt bei der Auswahl vor, damit der Kunde nur die beste und topfrische Ware nach Hause geliefert bekommt.



Deshalb wählen sie das Obst und Gemüse von Hand aus und achten darauf, dass keine Dellen oder Makel vorhanden sind. Darüber hinaus wählen sie an der Meerestheke die besten Fische persönlich aus und alles wird ultrafrisch auf Eis und in spezielle Thermoboxen verpackt. Sollte der Kunde nicht erreichbar sein, wird nach einem festgelegten System immer der beste Ersatz für den Kunden ausgewählt. Nur durch Erfahrung, Schulung und ein geübtes Auge können die Picker alles blitzschnell abwickeln und auf optimale Frische für den Kunden achten. Das persönliche Einkaufserlebnis in den Händen von geschulten Fachkräften und das ganz entspannt von zu Hause aus. So stellt sich Getnow ein einmaliges Online-Shoppingerlebnis heute und in der Zukunft vor.



Mit Stolz nennt Getnow diesen persönlichen Kundenservice das "Rückgrat des Unternehmens", da ihre Einkäufer jeden Tag die besten und frischesten Artikel mit viel Liebe und Sorgfalt zusammenstellen. Viele Einkäufer von Getnow haben inzwischen schon Dauerkunden gewonnen und kennen deren Einkaufswünsche fast auswendig. Dies deckt sich mit dem Ziel von Getnow Kunden, die gerne immer wieder bei ihrem persönlichen Einkäufer bestellen und zufrieden sind, langfristig zu binden.



