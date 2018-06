Der Erdogan-Kritiker und Oppositionspolitiker Eren Erdem wurde heute morgen von der Polizei inhaftiert. Ihm drohen bis zu 22 Jahre Haft.

Nach den Wahlen in der Türkei ist ein bekannter Oppositionspolitiker verhaftet worden. Eren Erdem, Ex-Abgeordneter der Partei CHP und stellvertretender Parteichef in Istanbul, twitterte am Freitagmorgen, die Polizei habe ihn vor seiner Wohnung in Ankara abgeholt. "Den Grund kenne ich nicht." Auch die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete von der Verhaftung.

Die Nachrichtenagentur ...

