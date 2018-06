München (ots) - Die ARD-Übertragungen im Achtelfinale bei der Fußball-WM 2018 stehen fest. Gleich am Samstag, 30. Juni 2018 um 16:00 Uhr treten Frankreich, 2016 im Finale der Europameisterschaft, und der Finalist der WM 2014, Argentinien, live im Ersten gegeneinander an. Beide Mannschaften sind nicht überzeugend ins Turnier gestartet, das argentinische Team um Superstar Lionel Messi hat sogar nur mit Glück die K.O.-Phase erreicht. Dennoch wird das Aufeinandertreffen der beiden ein mit Spannung erwartetes Duell um das Viertelfinale. Um 20:00 Uhr am Samstagabend steht Uruguay, mit 9 Punkten klarer Sieger in der Gruppe A, der Auswahl aus Portugal gegenüber, die mit dem Europameister-Titel 2016 eine deutliche Botschaft im Gepäck hat und für die Südamerikaner kein leichter Gegner werden wird.



Auch der Dienstag, 3. Juli 2018, verspricht spannende Fußball-Stunden im Ersten. Bereits um 16:00 Uhr tritt die Elf aus Schweden, die sich überraschend als Erster in der Gruppe mit Deutschland durchsetzen konnte, gegen die Mannschaft aus der Schweiz an. Um 20:00 Uhr geht es dann für die "Three Lions" um den Einzug ins Viertelfinale: Gegner der in der Vorrunde zweimal überzeugend aufgetretenen Engländer, die nur gegen Belgien eine Niederlage hinnehmen mussten, sind live ab 20:00 Uhr die Sieger aus Gruppe H, Kolumbien, um FC-Bayern-Star James Rodriguez.



Programmplanung im Ersten:



Samstag, 30. Juni 2018



15:05-18:25 Uhr FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 Sportschau Moderation: Matthias Opdenhövel Experte: Hannes Wolf



16:00 Uhr Frankreich - Argentinien Achtelfinale Reporter: Gerd Gottlob Übertragung aus Kasan



18:30-22:30 Uhr FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 Sportschau Moderation: Alexander Bommes Experte: Thomas Hitzlsperger



20:00 Uhr Uruguay - Portugal Achtelfinale Reporter: Tom Bartels Übertragung aus Sotschi



22:30-23:00 Uhr FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 WM Kwartira Moderation: Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz Late Night Show aus dem Mojo Club in Hamburg



Dienstag, 3. Juli 2018



15:05-18:25 Uhr FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 Sportschau Moderation: Alexander Bommes Experte: Hannes Wolf 16:00 Uhr Schweden - Schweiz Achtelfinale Reporter: Tom Bartels Übertragung aus St. Petersburg



19:15-22:30 Uhr FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 Sportschau Moderation: Matthias Opdenhövel Experte: Thomas Hitzlsperger



20:00 Uhr Kolumbien - England Achtelfinale Reporter: Steffen Simon Übertragung aus Moskau



22:30-23:00 Uhr FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 WM Kwartira Moderation: Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz Late Night Show aus dem Mojo Club in Hamburg



Den vollständigen geänderten Programmablauf finden Sie auf den Seiten https://www.daserste.de/programm/index.html



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination Sport Tel.: 089/5900-23780; E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.de