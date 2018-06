Noch immer streiten die EU und Großbritannien, was nach dem Brexit mit der irischen Grenze passieren soll. Die Verhandlungen stocken.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 in der EU-verbleibenden Länder fordern von Großbritannien in den Verhandlungen über den EU-Austritt Festlegungen zur irischen Grenze. Hierzu sei kein substanzieller Fortschritt erzielt worden, was "beunruhigend" sei, hieß es am Freitag in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel. Knackpunkt ist, dass zwischen dem britischen Nordirland ...

