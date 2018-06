Meine regelmäßigen Leserinnen und Leser werden wissen, dass ich Siltronic zwar grundsätzlich für ein gutes Unternehmen, die Aktie jedoch für viel zu teuer halte. Das hat den Titel lange Zeit nicht gestört und er stieg trotzdem von einem Allzeithoch zum nächsten. Doch damit ist nun leider eben auch die Fallhöhe extrem.

Wafer-Produzent aus dem Hause Wacker Chemie

Doch schauen wir uns die ganze Sache mal in aller Ruhe gemeinsam an. Wer ist Siltronic eigentlich und was machen die? ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...