Der Monat Juni hat bei Vonovia einiges an Ereignissen gebracht. Eher firmenintern wichtig dürfte die Einweihung der neuen Firmenzentrale in Bochum gewesen sein. Bereits seit Ende Mai in Betrieb, wurde das Gebäude im feierlichen Rahmen am 21. Juni von Vonovia eröffnet. Dann konnte Vonovia im Juni auch die erfolgreiche Übernahme von BUWOG mitteilen. Auch bei Victoria Park war das Übernahme-Angebot erfolgreich. Natürlich kostet das alles auch eine "Kleinigkeit". Wer soll das bezahlen, lässt sich ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...