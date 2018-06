FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich erholt zeigen sich Europas Aktienmärkte am Freitagmittag. Die übliche Kurspflege zum Halbjahres-Ultimo stützt wie erhofft und wird auch von politischer Entspannung begleitet. So sorgt für Erleichterung, dass sich die Regierungschefs der EU nach einer Marathonsitzung in Brüssel auf eine gemeinsame Migrationspolitik geeinigt haben. Damit entfällt auch die Angst vor einer Blockadehaltung Italiens. Der DAX steigt 1,1 Prozent auf 12.305 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,1 Prozent auf 3.402 nach oben.

Der Euro sprang nach der Einigung in Brüssel um rund einen Cent zum Dollar und hält sich dort nun um 1,1650 Dollar. Die Commerzbank zweifelt indes an einer länger währenden Erholung. Zwar sei eine Einigung zur Migrationspolitik gefunden. Das politische Argument, das nach der Wahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für Euphorie im Euro gesorgt habe, werde aber immer schwächer und könne den Euro nicht mehr nachhaltig unterstützen.

Deutsche Bank fällt bei US-Stresstest durch

Deutsche Bank steigen um 0,7 Prozent, obwohl sie beim zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank durchgefallen sind. Marktteilnehmer hatten allerdings mit einem Scheitern gerechnet, nachdem die Aktien zuvor auf ein 35-Jahres-Tief gefallen waren. Die Bank müsse in den USA verstärkt in IT und Personal investieren, um für die Zukunft besser gerüstet zu sein.

Kein Interesse besteht derweil an Auto-Aktien zum Ultimo: Daimler und VW liegen leicht im Minus, nur BMW ziehen 0,3 Prozent an.

Für Adidas geht es um 1,7 Prozent nach oben. Gute Zahlen des Wettbewerbers Nike stützen. Sowohl beim Umsatz wie auch beim Gewinn überbot der US-Sportartikelhersteller die Schätzungen der Analysten. Keinen Belastungsfaktor stellt die Nachricht dar, dass in den USA die Daten von Millionen Kunden möglicherweise gehackt wurden. Für Allianz geht es laut Händlern nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan 2 Prozent nach oben.

Covestro sind DAX-Gewinner und springen um 3,1 Prozent nach einem gut aufgenommenen Kapitalmarkttag am Vortag. Unter anderem hat Broker Raymond James sein Kursziel erhöht, das ohnehin schon doppelt so hoch lag wie der aktuelle Kurs. Morgan Stanley hat derweil Prosiebensat.1 abgestuft - die Aktie verliert 5,3 Prozent.

Kräftig erholt um 9 Prozent zeigen sich Osram nach der Gewinnwarnung vom Vortag. Dennoch äußern sich Analysten skeptisch. So befürchtet die UBS, die Glaubwürdigkeit des Managements könne durch die neuerliche Warnungen einen Schlag erhalten haben, und überprüft derzeit die Einstufung.

Diesmal Hapag-Lloyd mit einer Gewinnwarnung

Mit Enttäuschung wird derweil die Gewinnwarnung von Hapag-Lloyd aufgenommen. "Mittlerweile vergeht kein einziger Tag mehr in Europa ohne Gewinnwarnung aus irgendeiner überraschenden Ecke", sagt ein Händler. Die Konjunkturzuversicht der Anleger nehme damit immer weiter ab. Hapag brechen um 14 Prozent ein. Auch Aktien anderer Container-Reedereien wie Möller Maersk werden davon belastet und fallen um 3,9 Prozent.

Thyssenkrupp legen um 0,7 Prozent zu. Händler gehen davon aus, dass der Aufsichtsrat die Zusammenlegung der europäischen Stahlsparte mit Tata billigen wird. "Die Fusion des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp und Tata ist ein wichtiger Katalysator für den lang ersehnten Ausstieg von Thyssenkrupp aus dem Stahlgeschäft und für die Neubewertung der Aktie", so Jefferies-Analyst Seth Rosenfeld.

Novartis gewinnen 2,9 Prozent. "Die Nachricht über den geplanten Alcon-Börsengang ist klar positiv", so ein Marktteilnehmer zu dem Plan von Novartis, ihre auf Augenheilkunde spezialisierte Tochter an die schweizerische Börse zu bringen. Daneben hat Novartis angekündigt, Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.402,32 1,09 36,80 -2,90 Stoxx-50 3.045,84 0,85 25,72 -4,15 DAX 12.305,50 1,05 128,27 -4,74 MDAX 25.885,12 1,18 302,76 -1,20 TecDAX 2.696,62 1,85 48,92 6,63 SDAX 11.954,76 0,47 55,33 0,57 FTSE 7.667,20 0,68 51,57 -0,94 CAC 5.334,33 1,11 58,69 0,41 Bund-Future 162,37 0,07 2,35 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.08 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1656 +0,79% 1,1640 1,1582 -3,0% EUR/JPY 128,95 +0,97% 128,82 127,75 -4,7% EUR/CHF 1,1572 +0,33% 1,1572 1,1555 -1,2% EUR/GBP 0,8865 +0,27% 0,8875 1,1301 -0,3% USD/JPY 110,63 +0,15% 110,68 110,28 -1,8% GBP/USD 1,3150 +0,54% 1,3115 1,3089 -2,7% Bitcoin BTC/USD 5.915,18 -1,2% 5.920,33 6.083,64 -56,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,68 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,32 -0,11 USA 2 Jahre 2,52 2,51 0,63 USA 10 Jahre 2,85 2,84 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,38 73,45 -0,1% -0,07 +23,5% Brent/ICE 78,71 77,85 +1,1% 0,86 +21,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,82 1.248,28 +0,2% +2,54 -4,0% Silber (Spot) 16,04 16,01 +0,2% +0,03 -5,3% Platin (Spot) 848,00 849,50 -0,2% -1,50 -8,8% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,2% +0,01 -11,1% ===

