CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Asylpolitik begrüßt. "Eine Reihe an Punkten - wie der bessere Schutz der Außengrenzen, Flüchtlingszentren in Drittländern und mehr Engagement bei der Fluchtursachenbekämpfung

- sind Maßnahmen, die wir als CSU seit langem mit Nachdruck

einfordern", sagte Dobrindt am Freitag in Berlin. "Wir werden die Ergebnisse des EU-Gipfels nach dem Ende der Beratungen in Brüssel genau bewerten. Fakt ist: Es ist ein Ergebnis der Debatte in Deutschland, dass sich auf EU-Ebene endlich stärker mit der Migrationsthematik auseinandergesetzt wird."

Es gehe nun darum, dass diese Punkte auch konkret umgesetzt würden. "Ich stelle fest, dass zur Vermeidung von Sekundärmigration das Ergreifen von nationalen Maßnahmen ausdrücklich im Ratspapier vorgesehen ist: "Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen internen Rechtsetzungs- und Verwaltungsmaßnahmen gegen diese Migrationsbewegungen treffen und dabei eng zusammenarbeiten.""

Im erbitterten Asylstreit in der Union hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) damit gedroht, künftig an den deutschen Landesgrenzen Asylbewerber zurückzuweisen, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist dagegen und hatte sich stattdessen für eine europäische Lösung eingesetzt. Eine Entscheidung in dem Streit wird am Wochenende erwartet./hoe/DP/jha

AXC0177 2018-06-29/13:53