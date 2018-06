DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Euroraum-Inflation steigt im Juni wie erwartet leicht

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Juni wie erwartet leicht zugenommen, was vor allem an höheren Energiepreisen lag. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 2,0 (Mai: 1,9) Prozent. Das entsprach der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte. Laut Eurostat sank die Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) - ebenfalls wie erwartet - auf 1,0 (1,1) Prozent.

Commerzbank: Euroraum-Inflation sinkt im Herbst unter 2%

Die Commerzbank rechnet nach Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten für Juni damit, dass die Inflation im Euroraum bald wieder zurückgehen wird. "Der Anstieg der Inflationsrate auf 2,0 Prozent ist allein auf die Entwicklung der Preise für Energie und Nahrungsmittel zurückzuführen, schon im Herbst dürfte die Rate wieder unter 2 Prozent fallen" schreibt Volkswirt Christoph Weil in einem Kommentar. Der unterliegende Preisauftrieb habe sich trotz der konjunkturellen Belebung und des deutlichen Rückgangs der Arbeitslosigkeit seit 2014 nicht verstärkt. Dass die Kerninflationsrate 2018 wie von der EZB prognostiziert auf 1,1 Prozent steigen wird, hält Weil für unwahrscheinlich.

Deutsche Arbeitslosenrate fällt im Juni auf 5 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Juni zurückgegangen. Die Zahl der Arbeitslosen fiel gegenüber Mai um 40.000 auf 2,276 Millionen, wie Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr waren damit 197.000 Menschen weniger auf Stellensuche bei den Arbeitsämtern. Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zu Mai um 0,1 Prozentpunkt auf 5,0 Prozent zurück. Bereinigt um saisonale Einflüsse sank die Arbeitslosigkeit im Juni um 15.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 7.500 vorausgesagt. Die bereinigte Arbeitslosenquote verblieb bei 5,2 Prozent.

Britisches Wachstum im 1. Quartal leicht hoch revidiert

Großbritanniens Wirtschaft ist im ersten Quartal 2018 etwas stärker als bisher angenommen gewachsen. Wie die Statistikbehörde ONS in dritter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. In zweiter Veröffentlichung war ein Plus von 0,1 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht stieg das BIP um 1,2 Prozent, womit das bisherige Ergebnis bestätigt wurde. Ursache des etwas besseren Ergebnisses war, dass die Bauproduktion etwas weniger stark als erwartet gesunken ist. Zugleich wurde allerdings die BIP-Jahreswachstumsrate für das vierte Quartal auf 1,3 (bisher: 1,4) Prozent revidiert.

Wifo: Österreichs Wachstum schwächt sich 2019 ab

Das Wirtschaftswachstum in Österreich wird sich nach Einschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) im nächsten Jahr abschwächen. Wie das Wifo in seiner aktuellen Prognose mitteilt, rechnet es für 2018 aber zunächst mit einem nochmals stärkeren Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Für 2018 prognostiziert das Wifo einen BIP-Anstieg um 3,2 (2017: 3,0) Prozent, für 2019 aber nur noch 2,2 Prozent Wachstum.

Regierungsparteien verlieren in neuer Umfrage

Nach dem Asylstreit haben alle Regierungsparteien in einer neuen Umfrage Einbußen zu verzeichnen. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 32 Prozent (minus 1), und die SPD erreichte nur noch 18 Prozent (minus 2). Zugewinne um je 1 Prozentpunkt hätten dagegen die AfD mit 14 Prozent, die FDP mit 9 Prozent und die Grünen mit 14 Prozent. Die Linke bliebe unverändert bei 10 Prozent. Nach 64 Prozent vor drei Wochen sind jetzt nur noch 49 Prozent mit der Arbeit der Großen Koalition alles in allem zufrieden, 44 Prozent (zuvor 29 Prozent) sind unzufrieden.

EU-Chefs setzen Gipfel mit Beratungen zu Brexit und Eurozonen-Reform fort

Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon zur Migrationspolitik haben die Staats- und Regierungschefs der EU ihren Gipfel in Brüssel am Freitag fortgesetzt. Bei den Beratungen am Vormittag soll es im Kreis der 27 EU-Länder ohne Großbritannien zunächst um den Stand der Brexit-Verhandlungen gehen. Danach wollen die 27 EU-Chefs über die Reform der Eurozone beraten. Grundlage sind dabei die Vorschläge, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kürzlich in Meseberg ausgehandelt haben.

Scholz: EU-Migrationsbeschluss ist "großer Fortschritt"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Einigung des EU-Gipfels zur Flüchtlingspolitik als Erfolg gewertet. "Dass die Staatschefs der Europäischen Union gemeinsame Positionen zur Frage der Asyl- und Migrationspolitik gestern Nacht gefunden haben, ist ein großer Fortschritt", sagte Scholz in einer Rede im Bundestag. "Ich glaube, das ist eine gute Grundlage für die Herausforderung, die Europa im Umgang mit der Fluchtmigration hat", erklärte der Vizekanzler. "Ein guter Erfolg für uns alle."

SPD: EU-Beschlüsse zu Flüchtlingen gute Basis für Ende der GroKo-Krise

Die SPD sieht in den Beschlüssen des EU-Gipfels zur Eindämmung der Migration nach Europa eine gute Grundlage für ein Ende des Koalitionskrachs in Deutschland. "Insgesamt begrüßen wir dieses Ergebnis", sagte Parteichefin Andrea Nahles. CDU und CSU müssten diesen Impuls aufnehmen, "sich intern zu verständigen, wieder zur Sacharbeit zurückzukommen und diesen Konflikt beizulegen", ergänzte sie.

Große Wirtschaftsverbände warnen vor CSU-Alleingang mit Grenzkontrollen

Die großen deutschen Wirtschaftsverbände haben vor einem Bruch der Regierung und einem Alleingang der CSU bei der Flüchtlingspolitik gewarnt. "Die parteipolitischen Streitigkeiten schaden dem Ansehen Deutschlands. Sie schwächen uns auf europäischer sowie internationaler Bühne", heißt es in einem gemeinsamen Appell der Wirtschaft. Unterzeichnet haben ihn der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Arbeitgeberverband (BDA), der Zentralverband des Handwerks (ZDH) sowie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Österreichs Kanzler fordert rasche Umsetzung der EU-Migrationsbeschlüsse

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat eine rasche Verwirklichung der EU-Beschlüsse zur Migration gefordert, um die Flüchtlingszahlen wirksam zu senken. "Wichtig ist jetzt eine zügige Umsetzung", sagte Kurz zum Auftakt der EU-Gipfelberatungen am Freitag in Brüssel. "Die Ideen sind nur so viel wert wie die Umsetzung." Kurz schloss dabei "definitiv" aus, dass sein Land eines der vom Gipfel beschlossenen Aufnahmelager für Flüchtlinge beherbergen werde.

Pro Asyl bezeichnet EU-Treffen in Brüssel als "Gipfel der Inhumanität"

Pro Asyl hat das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel als "Gipfel der Inhumanität" kritisiert. Die Politiker ließen "jegliches Mitgefühl mit Verfolgten vermissen", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Freitag. "Gefolterte und Verfolgte einfach so in Europa wegzusperren ist inhuman." Er bezeichnete die geplanten Aufnahmezentren innerhalb der EU sowie Auffanglager außerhalb der Staatengemeinschaft als "Lager der Hoffnungslosigkeit".

Bundesregierung: USA werden keine Sanktionen gegen Nord Stream 2 verhängen

Nach Angaben der Bundesregierung wollen die USA nicht wie befürchtet die Ostsee-Gasröhre Nord Stream 2 mit Sanktionen belegen. "Es gibt jetzt die Zusage der US-Seite, diese Pipelineprojekte vorerst von den Sanktionen auszunehmen", erklärte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin. Das betreffe alle Gasröhren, deren Bau vor dem 02. August 2017 beschlossen worden sei. Dazu zählt auch Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland. Bei der Wartung dieser Röhren wollen die USA laut Ministerium ebenfalls auf Strafmaßnahmen verzichten.

China kündigt Lockerung von Restriktionen für ausländische Investoren an

China reagiert auf die harte Kritik seiner Handelspartner USA und EU und hat angekündigt, die Restriktionen für ausländische Investoren in weiteren Branchen zu lockern. Der erleichterte Zugang für Firmen aus dem Ausland trete am 28. Juli in Kraft und betreffe Branchen wie die Automobilindustrie, die Landwirtschaft oder den Bergbau, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Freitag mit. Die chinesische Regierung hat seit Beginn des Jahres eine Reihe von Zugeständnissen gemacht. Sie fürchtet einen Handelskrieg mit den USA.

Bundestag billigt Griechenland-Paket mit Schuldenerleichterungen

Der Bundestag hat das Ende der Finanzhilfen für Griechenland mit einer letzten Zahlung von 15 Milliarden Euro und damit verbundene Schuldenerleichterungen für das Land beschlossen. Nach einer kontroversen Debatte stimmten die Abgeordneten mehrheitlich für eine entsprechende Vorlage von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nach der namentlichen Abstimmung bekanntgab.

Scholz: Griechenland ist auf gutem Weg, wird Kredite zurückzahlen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag das von der Eurogruppe vereinbarte Ende des dritten Griechenland-Hilfsprogramms und die damit verbundenen Schuldenerleichterungen verteidigt und die Reformanstrengungen Athens gelobt. "Griechenland ist auf einem guten Wege", sagte Scholz in der Debatte über die Griechenland-Hilfen. Von dem Land seien "sehr, sehr viele Reformen unternommen worden", und insbesondere seine Bürger hätten dafür viel auf sich genommen.

IWF: Langfristige Aussichten für Griechenland bleiben ungewiss

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen mit Griechenland skeptisch zu den Aussichten des Landes geäußert, seine Schulden langfristig ohne eine weitere Erleichterung zu tragen. In dem jetzt veröffentlichten Abschlussbericht heißt es: "Die kürzlich mit Griechenlands europäischen Partnern vereinbarte Schuldenerleichterung hat die mittelfristige Schuldentragfähigkeit deutlich verbessert, aber die längerfristigen Aussichten bleiben unsicher."

Urteil des Verfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag am 18. Juli

Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 18. Juli sein Urteil zum Rundfunkbeitrag. Das teilte das höchste deutsche Gericht am Freitag in Karlsruhe mit. Das derzeitige Finanzierungsmodell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht nach Verfassungsbeschwerden von drei Privatleuten und des Autovermieters Sixt auf dem Prüfstand.

GROßBRITANNIEN

Leistungsbilanz 1Q Defizit 17,7 Mrd GBP

Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE Defizit 17,8 Mrd GBP

Leistungsbilanz 4Q revidiert auf Defizit 19,5 Mrd GBP von Defizit 18,4 Mrd GBP

