CDU-Bundesvize Volker Bouffier hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Asylpolitik ausdrücklich auch als Erfolg der CSU gewertet. "Das ist ein großer Erfolg der Bundesregierung. Das ist aber auch ein Erfolg der CSU. Denn ohne das massive Drängen der CSU wäre nach meiner Überzeugung das nicht möglich gewesen", sagte Hessens Ministerpräsident am Freitag in Wiesbaden. Er bezeichnete die Beschlüsse als "echten Durchbruch und großen Erfolg".

"Ich glaube, dass die europäischen Partner in Sorge waren, dass Deutschland nicht politisch handlungsfähig ist", erklärte der Regierungschef. Nun gehe es darum, dass dieser Vereinbarung auch schnell umgesetzt werde. Das gehe nur mit einer handlungsfähigen Bundesregierung und wenn CDU und CSU sich einig sind. "Ich erwarte, dass das alle so sehen und dass wir jetzt den Streit beilegen und nicht an einem Detail uns länger verkämpfen." Nun sollte sich intensiv mit dem Plan von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) beschäftigt werden.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich auf eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik geeinigt. Im massiven Streit zwischen CDU und CSU hatte Seehofer zuvor damit gedroht, an den deutschen Grenzen Asylbewerber zurückzuweisen, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte dies mit einer europäischen Lösung verhindern. Ob die Beschlüsse des EU-Gipfels reichen, um den erbitterten Konflikt tatsächlich beizulegen, blieb zunächst unklar./glb/DP/men

AXC0183 2018-06-29/14:06