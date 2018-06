Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.725,00 +0,20% +0,38% Euro-Stoxx-50 3.405,27 +1,18% -2,82% Stoxx-50 3.048,31 +0,93% -4,08% DAX 12.317,46 +1,15% -4,65% FTSE 7.670,08 +0,72% -0,94% CAC 5.337,91 +1,18% +0,48% Nikkei-225 22.304,51 +0,15% -2,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,35 +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,36 73,45 -0,1% -0,09 +23,5% Brent/ICE 78,75 77,85 +1,2% 0,90 +21,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,84 1.248,28 +0,2% +2,56 -4,0% Silber (Spot) 16,04 16,01 +0,2% +0,03 -5,3% Platin (Spot) 847,85 849,50 -0,2% -1,65 -8,8% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,2% +0,01 -11,1%

Die Ölpreise zeigten sich nach den Vortagesgewinnen uneinheitlich. WTI war am Donnerstag auf den höchsten Stand seit November 2014 geklettert, weiterhin stützte der deutliche Rückgang der Öllagerbestände in den USA. Dazu wirkten auch die Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf die Öl-Importe aus dem Iran nach. Am Freitag kommt es bei WTI zu kleineren Gewinnmitnahmen. Dagegen zieht die europäische Referenzsorte Brent deutlicher an. Beobachter verweisen auf einen innerlybischen Streit um die Vermarktungsrechte für das Öl des nordafrikanischen Landes. Dieser behindere derzeit den Export libyschen Öls.

Der Goldpreis legt nach vier Tagen mit Abgaben leicht zu. Er dürfte davon profitieren, dass der Dollar zum Euro nachgegeben hat.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine positive Handelseröffnung ab. Die Vorgaben der asiatischen und europäischen Börsen sind positiv. Vor allem in Europa legen die Aktienkurse deutlicher zu, nachdem die EU-Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen eine Einigung im Asylstreit erzielt haben.

Europas Staats- und Regierungschefs unterstützten am Freitagmorgen die Möglichkeit von Aufnahmelagern außerhalb der EU und forderten deutlich mehr Grenzschützer. Das Hauptankunftsland Italien bekam zumindest grundsätzlich Aufnahmelager auch in anderen EU-Mitgliedstaaten zugesagt. Zwar müsse man erst einmal abwarten, wie "wasserdicht und realistisch" die Einigung sei, doch habe sie zumindest kurzfristig das Risiko einer politischen Instabilität beseitigt, die unter Umständen zu einem Zusammenbruch der deutschen Regierung geführt hätte, sagt Derek Halfpenny, Leiter des Bereichs Global Markets Research bei MUFG in Europa.

Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern rückt darüber etwas in den Hintergrund, zumal es hier nichts Neues gibt. Das allein dürfte schon genügen, um die Gemüter der Anleger etwas zu beruhigen, getreu dem Motto "no news is good news".

Da die Handelspolitik den Investoren eine kleine Verschnaufpause lässt, können sie sich umso besser auf neue Konjunkturdaten konzentrieren. Vor Handelsbeginn an der Wall Street werden die Mai-Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Kurz nach der Startglocke folgen der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Verbraucherstimmung jeweils für Juni.

Unternehmensnachrichten sind derweil rar. Aktien von Verizon können gesucht sein, nachdem das Unternehmen die Einstellung seiner defizitären Videosparte Go90 beschlossen hat. Vorbörslich steigt die Verizon-Aktie um 0,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Möglicherweise im Laufe des Tages:

DE/Thyssenkrupp AG, voraussichtlich AR-Sitzung mit Abstimmung zur Zusammenlegung des Stahlgeschäfts mit dem von Tata Steel

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 60,0 zuvor: 62,7 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 1. Umfrage: 99,3 zuvor: 98,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Erleichterung nach dem EU-Gipfel und Käufe zum Monats- sowie Quartalsultimo stützen die europäischen Börsen am Freitagmittag. Deutsche Bank steigen um 0,7 Prozent, obwohl die Bank beim zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank durchgefallen ist. Marktteilnehmer hatten allerdings mit einem Scheitern gerechnet, nachdem die Aktien zuvor auf ein 35-Jahres-Tief gefallen waren. Für Adidas geht es um 1,7 Prozent nach oben. Gute Zahlen des Wettbewerbers Nike stützen. Für Allianz geht es laut Händlern nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan 2 Prozent nach oben. Covestro sind DAX-Gewinner und springen um 3,1 Prozent nach einem gut aufgenommenen Kapitalmarkttag am Vortag. Unter anderem hat Broker Raymond James sein Kursziel erhöht. Morgan Stanley hat derweil Prosiebensat.1 abgestuft - die Aktie verliert 5,3 Prozent. Kräftig erholt um 9 Prozent zeigen sich Osram nach der Gewinnwarnung vom Vortag. Dennoch äußern sich Analysten skeptisch. So befürchtet die UBS, die Glaubwürdigkeit des Managements könne durch die neuerliche Warnungen einen Schlag erhalten haben, und überprüft derzeit die Einstufung. Nach einer Gewinnwarnung brechen Hapag-Lloyd um 14 Prozent ein. Auch Aktien anderer Container-Reedereien wie Möller Maersk werden davon belastet und fallen um 3,9 Prozent. Thyssenkrupp legen um 0,7 Prozent zu. Händler gehen davon aus, dass der Aufsichtsrat die Zusammenlegung der europäischen Stahlsparte mit Tata billigen wird. Novartis gewinnen 2,9 Prozent. "Die Nachricht über den geplanten Alcon-Börsengang ist klar positiv", so ein Marktteilnehmer. Daneben hat Novartis angekündigt, Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.08 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1651 +0,74% 1,1640 1,1582 -3,0% EUR/JPY 128,90 +0,93% 128,82 127,75 -4,7% EUR/CHF 1,1567 +0,28% 1,1572 1,1555 -1,2% EUR/GBP 0,8863 +0,25% 0,8875 1,1301 -0,3% USD/JPY 110,63 +0,15% 110,68 110,28 -1,8% GBP/USD 1,3146 +0,51% 1,3115 1,3089 -2,7% Bitcoin BTC/USD 5.912,02 -1,3% 5.920,33 6.083,64 -56,7%

Für den Euro geht es Handel kräftig aufwärts, nachdem sich die EU-Länder in der Frage der Migrationspolitik geeinigt haben. Vor Bekanntgabe der Beschlüsse hatte der Euro noch bei 1,1570 Dollar gelegen. Mit der Einigung in Brüssel ging es auch für den "sicheren Hafen" Yen leicht nach unten. Die Abwertung der chinesischen Währung setzte sich zum Wochenausklang fort. Die People's Bank of China (PBoC) hat den Referenzkurs für den Yuan auf 6,6166 je Dollar gesetzt, erneut ein Sechsmonatstief. Experten sahen die Abwertung als Warnzeichen dafür, dass Peking mit beschleunigten Gegenmaßnahmen auf die Zölle reagiert, die US-Präsident Trump am 6. Juli zu verhängen droht. Es gilt als unwahrscheinlich, dass China diese Maßnahmen hinnehmen wird. Mit der Abwertung der eigenen Währung unterläuft China die Auswirkungen möglicher US-Importzölle.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den zuletzt deutlichen Abgaben haben die Aktienmärkte in Ostasien zum Wochenschluss überwiegend zugelegt. Nach den jüngsten Verlusten sei es zum Quartalsende zu einer kräftigen Erholung gekommen, sagte ein Marktbeobachter. Es habe sich allerdings um eine rein technische Erholung gehandelt, denn nach wie vor schwebe der Handelsstreit zwischen den USA und China über den Märkten, hieß es. Der japanische Aktienmarkt profitierte auch von einer leichten Abschwächung des Yen. Kaum Einfluss hatten hingegen die Daten zur japanischen Industrieproduktion, die im Mai deutlich weniger stark als erwartet zurückgegangen war. Auch die Arbeitslosenquote war niedriger als erwartet. In Seoul legten die Aktien des Chip-Herstellers Hynix um 2,6 Prozent zu. Die Papiere des Index-Schwergewichts Samsung Electronics erholten sich von ihren Tagestiefs und verloren schließlich nur noch 0,3 Prozent. Der Smartphone-Hersteller Xiaomi dürfte bei seinem geplanten Börsengang am 9. Juli in Hongkong deutlich weniger erlösen, als ursprünglich geplant. Die Aktien würden zu je 17 Hongkong-Dollar und damit am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben, so mit dem Vorgang vertraute Personen. Angestrebt hatte Xiaomi bis zu 22 Hongkong-Dollar. Das IPO stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Während Xiaomi sich als Internetunternehmen darzustellen versuchte, misstrauten viele Investoren dieser Geschichte und betrachteten das Unternehmen eher als reinen Geräteproduzenten. Hardware-Firmen werden an der Börse generell weniger hoch bewertet als Internetunternehmen.

CREDIT

