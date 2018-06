Alcon soll als eigenständiges Unternehmen an die Börse gehen. Damit die neue Firma starten kann, benötigt Novartis aber noch grünes Licht von seinen Aktionären.

Novartis drückt bei der Neuausrichtung des Pharmakonzerns aufs Tempo und trennt sich von der Augenheiltochter Alcon. Die auf Chirurgie und Kontaktlinsen spezialisierte Sparte soll nach Angaben von Freitag im ersten Halbjahr 2019 als eigenständiges Unternehmen an die Börse gehen. Die Aktien werden dabei an die Novartis-Anteilseigner abgegeben - in welchem Verhältnis, ist noch nicht klar. Mit einem geschätzten Firmenwert von bis zu 30 Milliarden Dollar ist es eine der größten Abspaltungen in der Schweizer Firmengeschichte. "Wir sind auf einer Reise, Novartis als einen führenden Arzneimittelhersteller auszurichten", sagte Firmenchef Vas Narasimhan. An der Börse kamen die Pläne gut an: Die Novartis-Aktie legte gut drei Prozent zu. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte ein Händler.

Der Pharmakonzern hatte die Sparte einst für mehr als 50 Milliarden Dollar von Nestle gekauft. Die hohen Erwartungen konnte die Augenheiltochter jedoch nie erfüllen. Alcon hatte lange mit Wachstums- und Ertragsproblemen zu kämpfen. Erst jüngst gelang die Trendwende. Im ersten Quartal verbuchte der Bereich einen operativen Gewinn von 90 Millionen Dollar nach einem kleinen Verlust im Vorjahreszeitraum.

Vorangetrieben hat die Trennung Verwaltungsratschef Jörg Reinhardt. Er richtet Novartis auf das renditestarke Pharmageschäft aus und rückt damit vom Vermächtnis ...

