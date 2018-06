Der CEO der Krypto-Börse Coinbase bestätigte, dass die Unterstützung für das Abheben von Geldern in GBP und Einlagen in Großbritannien in den nächsten Wochen realisiert werden wird. In einem Interview mit NewsBTC sagte er auch, dass Coinbase Custody "großes Interesse" gewonnen hatte und dass sie die Anzahl der Investoren, die sie bedienen konnten, begrenzen musste. Der Generaldirektor der Coinbase -Niederlassung in Großbritannien, Zishan Feroz, sagte, dass die Plattform das britische Pfund in naher ...

