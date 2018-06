Am 30. Juni stellen viele Banken ihren Zahlungsverkehr mit Iran ein. Der Anwalt José Campos Nave vertritt deutsche Mittelständler in Iran und erklärt die Konsequenzen des Rückzugs und mögliche Auswege für Mittelständler.

Herr Campos Nave, Sie haben mehrere Mittelständler bei ihrer Expansion in den iranischen Markt begleitet, Ihre Kanzlei verfügt über eine eigene Niederlassung in Teheran, Sie sind also nah dran. Wie ist die Stimmung bei den deutschen Unternehmern vor Ort?Sehr schlecht. Mit Abschluss des Atomdeals hatten viele auf einen riesigen Markt gehofft - denn die Iraner brauchen unsere Produkte. Die Industrie ist nach wie vor hoffnungslos veraltet. Wir hätten Schienen, Maschinen, Eisenbahnen und Flugzeuge exportieren können. Deswegen haben einige unserer Mandanten vor Ort Millionen investiert und Strukturen aufgebaut. Selbst als Donald Trump gewählt war, hatte niemand ernsthaft damit gerechnet, dass er wirklich seine Wahlkampfdrohung wahrmacht und aus dem Atomabkommen aussteigt - ich auch nicht.

Ende August treten erste Sanktionen gegen Unternehmen, die mit Iran Geschäfte machen, wieder in Kraft. Banken wie die DZ Bank oder die Oberbank aus Österreich stellen deswegen ab dem 30. Juni ihren Zahlungsverkehr nach Iran ein. Wie sehr trifft das europäische Unternehmer vor Ort?Die Finanzierung über Banken war auch vor Trumps Kehrtwende schon schwierig. Die großen Geldhäuser haben sich von vornherein nicht in Iran engagiert. Dass die Banken, die sich hierversuchten, nun auch ihre Tätigkeit einstellen, ist für die europäischen Geschäfte vor Ort der Todesstoß. Es gibt einige Bankenvertreter, die mir im persönlichen Gespräch gesagt haben, sie wickelten zumindest noch die Geschäfte ab, die vor Trumps Ankündigung im Mai abgeschlossen wurden. Aber nicht einmal daran glaube ich. Es wird vielleicht noch eine Karenzpflicht geben, aber das war es dann auch.

Wickeln die Banken keine Geschäfte in Iran mehr ab, erhalten Verkäufer aus Europa für ihre Waren kein Geld mehr......und die Folge ist, dass europäische Unternehmer nichts mehr nach Iran exportieren werden. Jeder, der jetzt noch exportiert, sieht kein Geld mehr für seine Waren. Faktisch werden ab dem 1. Juli keine Zahlungen mehr abgewickelt.

Vor diesem Hintergrund: Was raten Sie Ihren Kunden? Ihr Geschäft möglichst schnell abzuwickeln?Wir vertreten Anlage- und Maschinenbauer, Automobilzulieferer und Unternehmen aus der IT-Branche. Ich rate ihnen allen das Gleiche: keine weiteren Investitionen tätigen, keine weiteren Produktionsanlagen aufbauen und erst einmal abwarten, wie hart die Sanktionen, die bis Ende des Jahres stufenweise wieder in Kraft treten, wirklich sind. Niemand sollte das Risiko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...