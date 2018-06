Berlin (www.aktiencheck.de) - Begleitet von weiteren Streiks gehen am Sonntag, 1. Juli 2018, in Hamburg die Tarifverhandlungen für die rund 13.000 Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten in die siebte Runde, so die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...