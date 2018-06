Nach zehn Tagen schwacher Kurse ist der Aktienmarkt reif für eine Erholung. Doch die Gefahr ist groß, dass Zollstreit, Schuldenproblematik und enttäuschende Gewinnzahlen dazwischenfunken.

Die Deutsche Bank fällt durch den aktuellen Stresstest der Fed, als einzige von 35 getesteten Banken. Das ist ein Armutszeugnis, da die Probleme der Deutschen Bank seit Jahren bekannt sind. Der Deutschen Bank mangelt es an Risikokontrolle, an internen Sicherheitsmechanismen im Falle von Finanzturbulenzen. Wieder einmal sackt die Aktie auf ein neues, langjähriges Tief. Bei Kursen um neun Euro hatte es eine kleine Zwischenerholung gegeben; die große Trendwende aber steht noch aus. Sie dürfte, darauf deuten die Bedenken der Fed, Jahre dauern.

Die Deutsche Bank im Besonderen und europäische Banken im Allgemeinen leiden derzeit unter der Gefahr einer neuen Finanz- und Schuldenkrise. Die ist in Europa größer als in den Vereinigten Staaten. Grund sind gewichtige Schuldenkandidaten wie Italien, die Divergenz-Probleme um den Brexit und die mittlerweile auch gar nicht mehr so starken Kernländer Deutschland und Frankreich. Dabei ist dies zunehmend nicht nur eine Frage der abflauenden Wirtschaft, sondern auch der politischen Uneinigkeit, vor allem in der Frage der Migration.

Deutlich zeigt sich das an Zinsen und Währungen. Nur 0,3 Prozent bringen zehnjährige Bundesanleihen, die taktgebenden Bonds in Europa. Vergleichbare US-Bonds werfen 2,8 Prozent ab. Das ist der größte Unterschied seit mehreren Jahrzehnten - und er verfestigt sich.

Für die Aktienmärkte steckt darin ein Problem: Wenn die Wirtschaft in Europa trotz extrem niedriger Zinsen wieder ins Wanken gerät, was soll die europäische Notenbank erst tun, wenn die Konjunktur eines Tages richtig abstürzt?Von immer mehr Forschungsinstituten werden die Prognosen derzeit zurückgesetzt. Die meisten Auguren rechnen für 2018 eher mit einem Wachstum unter zwei Prozent als darüber. Für die Börse wäre das noch passabel. Viel weiter aber sollte das Plus nicht zusammenschnurren. Dann müssten Anleger vermehrt mit Gewinnwarnungen rechnen. Wie die einschlagen können, hat das Beispiel ...

