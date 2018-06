Satt und selbstherrlich - so sahen Kritiker die DFB-Elf in Russland. Den Grund vermuten Küchenpsychologen im Titelgewinn vor vier Jahren. Doch die Forschung zeigt, dass man sich auch nach großen Siegen motivieren kann.

Nach einer uninspirierten und verzagten Partie gegen Südkorea findet sich die deutsche Nationalmannschaft in illustrer Runde wieder: Mit Jogi Löws Auswahl mussten sich nun vier der vergangenen fünf Weltmeister auf dem vermeintlichen Weg zur Titelverteidigung schon nach der Vorrunde aus dem Turnier verabschieden. So erging es Frankreich (Weltmeister 1998) im Jahr 2002, Italien (Weltmeister 2006) im Jahr 2010 und Spanien (Weltmeister 2010) im Jahr 2014.

Neben taktischen (Welches System spielt man?), personellen (Welche Spieler setzt man ein?) und persönlichen (Welche Spieler sind außer Form?) Argumenten, wird zumindest ein Teil der Schuld außerhalb des Platzes vermutet - in den Köpfen der Spieler.

Kaum war der Schlusspfiff verhallt, meldeten sich sofort lautstark diejenigen, die immer schon gewusst haben, dass das nichts wird mit der Mission Titelverteidigung. "Satte Profis, die es nicht mehr nötig haben" sah der ehemalige Nationalspieler Paul Breitner auf dem Platz stehen. Lothar Matthäus, einer von Deutschlands Ehrenspielführern, fand den Auftritt der Mannschaft "selbstherrlich".Das Gefühl, es habe Deutschland am Ende nicht an Talent, sondern an Motivation und Einstellung gemangelt, ist aber nicht nur bei den üblichen Empörten entstanden. Wer ein derart großes Ziel einmal erreicht hat, so geht die küchenpsychologische Begründung, der könne sich eben nicht noch mal bis an seine Leistungsgrenzen bringen, um das erneut zu schaffen.

Aber stimmt das? Ist die Titelverteidigung wirklich schwieriger als der erste Sieg bei der Weltmeisterschaft? Und gilt das gleiche auch für berufliche Ziele? Wäre also jedes erfolgreich abgeschlossene Projekt am Ende ein persönlicher Motivationsdämpfer? Oder anders: Macht Erfolg tatsächlich faul?Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Psychologie zeigen: Ganz so einfach ist es nicht.

Selbstbewertung zählt, nicht der Kontostand

Um zu verstehen, was einen Fußballspieler zur Höchstleistung auf dem Platz oder - um eine Analogie ...

