FRANKFURT (Dow Jones)--Der WM-Blues hat Teile von Deutschland erfasst, nachdem die deutsche Elf unerwartet bei der Fußball-WM bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist. Ein kleiner Trost in der allgemeinen Malaise: Eine Vielzahl deutscher Unternehmen wird in Russland am und auf dem Rasen die Stellung definitiv bis zum Finale halten.

Dazu zählt das Bremer Unternehmen Orbiter, das die Kamerasitztechnik für die Fernsehübertragung in allen 12 WM-Stadien in Russland liefert.

"Schade um das WM-Aus für das deutsche Team. Wir sind in allen Stadien bei allen Spielen bis zum Schluss mit dabei", sagt Roberto Pintore, Entwickler und Leiter Marketing bei Orbiter Research.

Dass hochauflösende Fernsehbilder optimal aus den Stadien übertragen werden, dafür sorgt weiterhin die deutsche Firma Wisi Communications bei Pforzheim.

WM-Aufträge im Wert von knapp 1 Milliarde Euro

Deutsche Unternehmen sind bei der WM stark involviert. Die Deutsch-Russische Außenhandelskammer schätzt, dass diese Aufträge im Wert von knapp 1 Milliarde Euro erhalten haben, sagt Matthias Schepp, Vorstandsvorsitzender der AHK in Moskau.

Eine Umfrage der AHK in Moskau unter ihren rund 800 Mitgliedern habe ergeben, dass mehr als 50 deutsche Unternehmen allein an der "Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge" bei den WM-Austragungsorten beteiligt sind. so Schepp. Laut AHK hat die russische Regierung für sämtliche Ausgaben der WM-Organisation 9,5 Milliarden Euro eingeplant.

Spielball sowie gut die Hälfte der Trikots aus Deutschland

Am sichtbarsten bei der WM sind die Sportartikelhersteller Adidas und Puma, die 12 bzw. 4 der 32 Nationalmannschaften mit Trikots und Schuhen ausrüsten. Die weniger bekannte Marke Uhlsport aus Balingen ist Ausrüster des tunesischen Teams.

Die deutsche Nationalmannschaft spielte in Trikots von Adidas. "Selbstverständlich sind wir enttäuscht, aber so ist der Sport. Mal gewinnt man, mal verliert man", sagt Adidas. "Und mit Russland, Schweden, Mexiko, Spanien, Argentinien, Japan, Kolumbien und Belgien hat es immerhin bereits jetzt mehr als die Hälfte unserer Teams ins Achtelfinale geschafft."

Analysten von Wedbush Securities warnen sogar, dass das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft den Adidas-Umsatz in Westeuropa vor allem im 3. Quartal um eine niedrige einstellige Rate schmälern könnte. Adidas selbst erwartet von der Fußball-WM "überschaubare" direkte finanzielle Auswirkungen, die WM strahle eher auf die Marke aus, sagte CEO Kasper Rorsted Anfang Mai. Der Anteil von Fußball am Gesamtumsatz sei nach der starken Diversifizierung in den vergangenen Jahren nicht mehr so hoch wie früher.

Adidas stellt auch den offiziellen Spielball und ist somit beim Finale dabei. Beim Spielball produziert das Leverkusener Spezialchemieunternehmen Covestro die Außenhülle aus hochelastischem Polyurethan, die Schaumschicht darunter kommt von Arlanxeo, einem Joint Venture, an dem Lanxess aus Köln beteiligt ist.

Die Lufthansa hat die deutsche Nationalmannschaft im "Mannschaftsflieger" transportiert, der nun nicht mehr zum "Siegerflieger" werden kann.

Deutsche Unternehmen planen und bauen Stadien, U-Bahntunnel

Nicht auf den ersten Blick sichtbar ist eine Vielzahl deutscher Unternehmen von Anfang an auch an vorderster Front bei Planung und Bau der Stadien, der Infrastruktur - Hotels, Flughäfen und U-Bahnen - sowie der Logistik beteiligt gewesen. Und sie werden ihre Spuren in Russland auch über das WM-Finale hinaus hinterlassen.

Vier von 12 Stadien - Krasnodar, Samara, Nischni Nowgorod, Wolgograd - wurden von den Hamburger GMP-Architekten Gerkan Marg und Partner entworfen.

Siemens hat Stadien, Flughäfen, Hotels und weitere städtische Infrastruktur mit Gebäude- und Stromtechnik versorgt.

Bosch hat in allen 12 Stadien die Technik für Sicherheit, Klima und Heizung geliefert.

Im Endspiel-Stadion, dem Moskauer Luschniki-Stadion, hat Covestro für die neue Tribünenüberdachung Stegplatten aus dem Polycarbonat Makrolon gefertigt.

Viele kleine Unternehmen mit Spezialisierung

Aber auch viele deutsche Mittelständler sind weiter bei der WM in Russland engagiert. Darunter sind einige kleine Unternehmen mit einer ganz besonderen Spezialisierung.

Die Nürnberger Firma Dehn + Söhne sichert die Stadien gegen Blitzeinschlag.

Alle WM-Stadien sowie Hotels und Flughäfen sind mit Baumaterialien von Knauf Gips aus Iphofen bei Würzburg errichtet worden.

In den Innenräumen von 9 der 12 Stadien, auch beim Endspiel-Stadion in Moskau, stammen die Noppen-Bodenbeläge aus Kautschuk von Nora Systems aus Weinheim. In Umkleiden und Massageräumen, Treppenhäusern, Fluren und im Eingangsbereich wurden 26.500 Quadratmeter Kautschukboden Made in Germany verlegt.

Die gewagte Tragwerks- und Fassadenplanung am Stadion St. Petersburg wurde von der Werner Sobek Group GmbH in Stuttgart hergestellt.

Am Stadion in Jekaterinburg schützt die Stahlrohrtribüne eine Zink-Spray Spezialbeschichtung von Weicon aus Münster vor Korrosion.

Bei 3 Metrostationen in St. Petersburg und Nishnij Nowgorod haben die Maschinen von Herrenknecht im baden-württembergischen Schwanau die Tunnel gebohrt.

Deutsches Know-How auch auf und unter dem Rasen

Sogar bis auf und unter das Fußballfeld reicht das deutsche Know-How bei der WM. Auf dem Grün sorgen Rasenpflegegeräte von Wiedenmann aus Rammingen bei Ulm in 8 der 12 WM-Stadien dafür, dass Luft und Wasser besser in den Fußballrasen eindringen.

Unsichtbar unter dem Rasen sind die Rasenheizungen, -drainagen und -abflusssysteme von Rehau aus Bayern. Rehau liefert in 8 von 12 Stadien die Rasenheizungen. Dafür wurden unterhalb der Graswurzeln 64.000 Quadratmeter polymere Rohrleitungen verbaut, die im Winter heizen und im Sommer kühlen. Das Unternehmen liefert in den meisten Stadien auch die Trinkwasser- und Heizungsrohre.

Wäre das deutsche Team noch wenigstens ins Achtelfinale gekommen, hätte es am 2. Juli in Samara gespielt. Dann wäre es in den Genuss von deutschem Rollrasen gekommen. Mehr als 500 Rollen davon hat das Unternehmen Gebr. Peiffer aus Willich am Niederrhein mit 23 gekühlten LKW dorthin transportiert.

