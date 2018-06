Schwalbach am Taunus/Köln (ots) -



Mit der Initiative "Stück zum Glück" schaffen Procter & Gamble (P&G) und REWE gemeinsam mit der Aktion Mensch innerhalb der nächsten drei Jahre in ganz Deutschland inklusive Spielplätze, auf denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Spaß haben können. Schon die Eröffnung des ersten inklusiven Spielplatzes in Köln macht deutlich: auf inklusiven Spielplätzen werden vorurteilsfreie Begegnungen selbstverständlich, wie der entstandene Projektfilm (www.rewe.de/glück) zeigt.



Gemeinsam für ein Ziel: Inklusion



Inklusive Spielplätze fördern nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern ermöglichen auch ein gemeinsames Spielen und ein soziales Miteinander. In Deutschland ist jedoch nur ein Bruchteil der Spielplätze dafür geeignet. Armin v. Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch: "Das gemeinsame Spendenprojekt 'Stück zum Glück' leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Inklusion. Denn wo Inklusion früh gelernt und gelebt wird, entstehen Barrieren im täglichen Umgang gar nicht erst."



Hier tobt das echte Leben



Auf dem Gelände des Hauses der offenen Tür (OT) Ohmstraße in Köln-Porz, einer Einrichtung für die Freizeitgestaltung und Förderung der ganzen Familie, wurde am 21. Juni der erste inklusive Spielplatz der Aktion eröffnet. Kinder mit und ohne Behinderung erleben dort ab sofort gemeinsame Abenteuer. "Wir freuen uns sehr über den ersten Erfolg unserer gemeinsamen Aktion", sagt Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin Vertrieb von P&G, bei der Eröffnungsfeier. "Damit schenken wir Kindern und ihren Familien wertvollen Spielraum und können so ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern." Weitere Informationen zur Aktion "Stück zum Glück" unter rewe.de/glück.



Kleiner Beitrag, großes Glück



Seit dem 30. April können REWE Kunden in ganz Deutschland mit jedem Kauf eines Produktes aus dem Sortiment von P&G, zu dem Marken wie Pampers, Ariel, Always, Oral-B und Gillette gehören, das Projekt unterstützen.* Mit dieser Aktion werden über einen Zeitraum von drei Jahren eine Million Euro gesammelt, um neue inklusive Spielplätze zu schaffen und bestehende Flächen inklusiv aus- oder umzubauen. Die Projektpartner stellen dabei die Nutzbarkeit über viele weitere Jahre sicher. "Uns war von Anfang an wichtig, dass die Spielplätze nachhaltig gepflegt werden, damit alle Kinder dort dauerhaft spielen können. Wir bei REWE sind glücklich und stolz, bei diesem Vorhaben in Zusammenarbeit mit P&G und der Aktion Mensch helfen zu dürfen", erklärt Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group.



* Mit jedem Kauf eines Procter & Gamble Produktes ab Aktionsstart am 30.04.2018 unterstützen Procter & Gamble und REWE die Aktion Mensch bei der Errichtung von inklusiven Spielplätzen in Deutschland mit 0,01 EUR bis zum Erreichen der Spendensumme von 1 Million Euro. Die Aktion Mensch bevorzugt keine Marken oder Produkte.



Über Procter & Gamble



Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.



Über REWE



Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 57,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 254.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 41,7 Milliarden Euro.



Über die Aktion Mensch e.V.



Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als 4 Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch.



