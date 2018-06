Die Tarifverhandlungen für die rund 43 500 Beschäftigten in 162 Betrieben der ostdeutschen Chemie haben kein Ergebnis gebracht. Arbeitgeber und Gewerkschaft gingen am Freitag nach ihrem ersten Treffen in Leuna (Saalekreis) ohne Abschluss auseinander. Die IG BCE will eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen um sechs Prozent, doppeltes Urlaubsgeld und bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen der Gewerkschaft nach mehr Geld als überzogen ab.

"Wir haben unsere Argumente ausgetauscht", sagte Thomas Naujoks, Verhandlungsführer der Arbeitgeber. "Das war ziemlich ernüchternd", sagte der Verhandlungsführer der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE), Oliver Heinrich. "Insbesondere in Ostdeutschland brummt die Chemie, 2017 war ein tolles Jahr, mit hohen Umsatzzahlen und guter Produktivität", argumentierte er. Hingegen erklärten die Arbeitgeber: "Die Sonderkonjunktur ist vorüber. Das Jahr 2018 ist schon mit angezogener Handbremse gestartet". Konjunkturrisiken wie Handelskonflikte mit den USA und der Brexit belasten die Stimmung erheblich, erklärte Naujoks.

Die Tarifgespräche wurden von Gewerkschaft und Arbeitgeber in Leuna auf die Bundesebene übertragen, wie die Verhandlungsführer erklärten. Geplant sei, dass am 5. September in Hannover zentral - einschließlich des Ostens - für die 550 000 Beschäftigten in den 1900 Betrieben der chemischen Industrie verhandelt wird./pb/DP/men

