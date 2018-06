Berlin (www.aktiencheck.de) - Am 20. August 2018 läuft das letzte der Griechenland-Hilfsprogramme aus, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Mehr als acht Jahre nach ihrem Start hat der Bundestag dem Ende der Hilfen zugestimmt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...