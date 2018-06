- Termine vom 2. bis 8. Juli - === M O N T A G, 2. Juli 2018 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juni *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Juni *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai 16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Brasilien - Mexiko, Samara 20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Belgien - Japan, Rostow am Dom - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Hongkong geschlossen D I E N S T A G, 3. Juli 2018 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:10 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1H, Baden-Baden 09:00 DE/Bundestag, Haushaltsdebatte, 2. Lesung, Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Bundesinnenminister Horst Seehofer, Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2017, Berlin *** 11:00 DE/Merck KGaA, Telefonkonferenz zum Strategie-Update des Bereichs Performance Materials *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 DE/VDA, Halbjahres-PK, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai 16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Schweden - Schweiz, St. Petersburg 18:00 RO/EZB-Direktor Praet, Rede beim Festbankett der Rumänischen Nationalbank, Bucharest 20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Kolumbien - England, Moskau *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juni *** - US/Kfz-Absatz Juni *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - US/Verkürzter Handel an den US-Börsen (bis 19:00) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00) M I T T W O C H, 4. Juli 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Juni *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede in Bundestags- Haushaltsdebatte, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA geschlossen D O N N E R S T A G, 5. Juli 2018 *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:45 AT/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der 45. Volkswirtschaftliche Tagung der Österreichischen Nationalbank und der Wirtschaftskammer Österreich, Linz 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit Ungarns Ministerpräsidenten Orban, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit britischer Premierministerin May, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:10 DE/Bundestag, Haushaltsdebatte, 3. Lesung, Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 12./13. Juni F R E I T A G, 6. Juli 2018 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai 08:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung mit Beschluss des Budgetentwurfs 2019, Berlin 10:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, HV, Lehrte 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV, Landau 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz und Staatssekretär Gatzer, PK zum Haushalt 2019 sowie zur Finanzplanung bis 2022, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni 16:00 RU/Fußball-WM Viertelfinale: Sieger AF2 - Sieger AF1, Nischni Nowgorod 20:00 RU/Fußball-WM Viertelfinale: Sieger AF5 - Sieger AF6, Kasan - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur gemeinsamen Übernahme von Abertis Infraestructuras durch Hochtief, ACS und Atlantia, Brüssel - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (DBRS), Kroatien (Fitch), Rumänien (Fitch) - US/voraussichtlich treten Strafzölle auf chinesische Importe (u.a. Maschinen und Haushaltsgeräte) im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft, Washington S A M S T A G, 7. Juli 2018 16:00 RU/Fußball-WM Viertelfinale: Sieger AF7 - Sieger AF8, Samara 20:00 RU/Fußball-WM Viertelfinale: Sieger AF3 - Sieger AF4, Sotschi S O N N T A G, 8. Juli 2018 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit Grünen-Chef Habeck, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Bundespräsident Steinmeier, Berlin ===

