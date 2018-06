Hier geht's zum Video

Nach der WM-Niederlage nun ein DAX, der unerwartet schwach seinen 30. Geburtstag begeht. Bis zu 1000 DAX-Punkte Verlust in zwei Handelswochen - allein 400 in zwei Tagen...Die Gründe, die Fakten, die Aussichten von Kristian Volaric von GKFX In der Spitze ging es 1000 Punkte runter auf 2-Wochen-Sicht. Erst traf es die Autowerte, nun die Finanztitel -vor allem die Deutsche Bank. Kristian Volaric von GKFX zeigt harttechnische Auffang-Marken aber auch Risiko-Marken... Eine Trendumkehr? Eventuell. Noch ist die 12000er Marke gefährlich nah....