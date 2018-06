Maricann Group Inc.: Maricann meldet Liefervertrag mit Manitoba Liquor and Lotteries Corporation DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Expansion Maricann Group Inc.: Maricann meldet Liefervertrag mit Manitoba Liquor and Lotteries Corporation 29.06.2018 / 14:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Maricann meldet Liefervertrag mit Manitoba Liquor and Lotteries Corporation TORONTO, ONTARIO, 29. Juni 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen am 28. Juni 2018 einen Liefervertrag mit der Manitoba Liquor & Lotteries Corporation ("MLCC") unterzeichnete, um der MLCC mindestens 550.000 Gramm verschiedener Cannabisprodukte während den ersten 12 Monaten des Vertrags zur Verfügung zu stellen. Dies ist Maricanns erster Liefervertrag mit einer kanadischen Provinz und repräsentiert eine weitere externe Bestätigung für Maricanns Betriebe und Managementteam. Das Unternehmen bemüht sich, ein hochwertiges, sicheres und gleichbleibendes Produkt anzubieten, das in unserem speziell errichteten hochmodern Anbaubetrieb in Langton, Ontario, produziert wird. "Dieser Erfolg reflektiert unser sehr erfahrenes Verkaufs- und Marketingteam unter der Leitung von Geoff Kosar. Herr Kosar trat im Februar 2018 in Maricann ein und hat schnell ein starkes Expertenteam aus der Spirituosenindustrie zusammengestellt, um das Geschäft mit Cannabis zum Freizeitgebrauch voranzutreiben", sagte Ben Ward, CEO. "Wir sind davon begeistert, eine Partnerschaft mit MLCC einzugehen, um unsere Marken in Manitoba auf den Markt zu bringen. Wir haben unser Portfolio mit den Marken zum Freizeitgebrauch durch umfassende Nachforschungen in ganz Kanada entwickelt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Marken allen Einwohnern Manitobas Qualität, Kontinuität und Auswahl geben werden," sagte Geoff Kosar, VP Verkauf und Marketing. Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen. Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell Leiter der Investor Relations graham@maricann.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 29.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 700251 29.06.2018

