Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach der Gewinnwarnung auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) liege um 44 Prozent unter dem bisherigen Marktkonsens, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer ersten Reaktion am Freitag. Dies habe massive Auswirkungen auf den Barmittelzufluss der Container-Reederei. Am unteren Ende der Zielspanne könne der Konzern auf Basis seiner Schätzungen für Cashflow und Investitionsausgaben die Dividende noch gerade so decken, rechnete der Experte vor. Für Schuldentilgung wäre dann kein Spielraum mehr./ag/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

