Der Rapper Capital Bra ist mit seinem Album "Berlin Lebt" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Der niederländischer Sänger Eloy de Jong steht mit "Kopf aus - Herz an" an zweiter Stelle. Vorwochensieger Andreas Gabalier komplettiert mit "Vergiss mein nicht" das Podium. In den Single-Charts steht weiterhin der Song "Je ne parle pas français" von Namika feat. Black M an der Spitze. Der WM-Track "Zusammen" von den Fantastischen Vier feat. Clueso kommt auf Rang zwei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.