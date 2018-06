Die EZB könnte freiwerdendes Kapital aus fälligen Anleihen künftig in langlaufende Papiere reinvestieren - und dem Vorbild der Fed folgen.

Die EZB erwägt Insidern zufolge Feinjustierungen bei der Wiederanlage der Gelder aus ihrem billionenschweren Anleihenkaufprogramm. Diese sollen dazu beitragen, dass auch künftig die Finanzierungsbedingungen im Euro-Raum günstig bleiben, was der Konjunktur zugutekommen würde. Im Kern geht es darum, wie die Euro-Hüter die Erlöse aus fällig werdenden Titeln, die sie im Rahmen ihres Anleihen-Kaufprogramms erworben haben, wieder anlegen.

Den Insidern zufolge wird überlegt, diese Gelder künftig etwas stärker in langlaufende Papiere zu reinvestieren. So sollen die langfristigen Zinsen am Markt, die als Richtschnur für Kredite und Hypotheken dienen, niedrig gehalten werden.

Auf der jüngsten EZB-Zinssitzung in Riga vor rund zwei Wochen sei darüber ...

