Wien (www.fondscheck.de) - Assenagon Asset Management hat einen neuen Rentenfonds lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Assenagon Credit Opportunity Plus (ISIN LU1802295235/ WKN A2JJ3Z) solle privaten und professionellen Anlegern gleichermaßen in Deutschland und Österreich eine Zielrendite von 4,5 Prozent jährlich aus Investments in Unternehmensanleihen und Kreditderivaten erwirtschaften. Zusätzliche Performance solle von Call-Optionen auf die Aktien der Emittenten im Portfolio kommen, wie die Münchner Gesellschaft mitteile. ...

