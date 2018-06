Die Arbeitslosigkeit in Deutschland fällt im 12. Monat in Folge DE30 verharrt über dem Widerstand bei 12.355 Punkten Deutsche Bank (DBK.DE) fällt als einzige Bank beim Stresstest der Fed durch

Alle drei wichtigen Indizes der Wall Street haben den gestrigen Handel mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen. Die positive Stimmung greift auch auf die asiatischen Märkte über, insbesondere auf China. Der japanische Nikkei (JAP225) verzeichnete einen leichten Gewinn von 0,1%, während der chinesische Hang Seng (HKComp) fast 1,9% zulegte. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) war der größte Underperformer aus der Region und gab um 0,33% nach. Am letzten Handelstag der Woche eröffneten alle europäischen Indizes im Plus. Wichtige Aktien-Benchmarks aus Westeuropa starteten den heutigen Handel über 1% höher. Italienische Aktien waren in den ersten Minuten des europäischen Handels Spitzenreiter. Alle 19 Branchen-Subindizes aus dem Euro Stoxx 600-Index entwickeln sich positiv. Den größten Zuwachs erzielten die Technologieaktien. Wenn man sich die europäischen PMI-Indizes anschaut wird deutlich, dass sich die Stimmung innerhalb der Union seit Anfang des Jahres stark ...

