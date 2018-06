DGAP-DD: Fresenius SE & Co. KGaA deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 29.06.2018 / 15:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Dr. Vorname: Francesco Nachname(n): De Meo 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fresenius SE & Co. KGaA b) LEI XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005785604 b) Art des Geschäfts Ausübung von Optionen auf Fresenius-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf der Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 68,18 EUR 31499,16 EUR 68,16 EUR 36670,08 EUR 68,18 EUR 3954,44 EUR 68,16 EUR 132366,72 EUR 68,12 EUR 37806,60 EUR 68,14 EUR 12265,20 EUR 68,12 EUR 20776,60 EUR 68,10 EUR 48555,30 EUR 68,14 EUR 3747,70 EUR 68,14 EUR 14786,38 EUR 68,16 EUR 6816,00 EUR 68,16 EUR 14654,40 EUR 68,16 EUR 14245,44 EUR 68,16 EUR 53573,76 EUR 68,14 EUR 14581,96 EUR 68,10 EUR 11100,30 EUR 68,10 EUR 11100,30 EUR 68,10 EUR 27308,10 EUR 68,10 EUR 12121,80 EUR 68,12 EUR 12397,84 EUR 68,12 EUR 10218,00 EUR 68,12 EUR 11103,56 EUR 68,12 EUR 6812,00 EUR 68,12 EUR 10218,00 EUR 68,10 EUR 12734,70 EUR 68,10 EUR 15799,20 EUR 68,10 EUR 22881,60 EUR 68,10 EUR 4290,30 EUR 68,10 EUR 2111,10 EUR 68,10 EUR 10078,80 EUR 68,12 EUR 14577,68 EUR 68,16 EUR 7770,24 EUR 68,16 EUR 3339,84 EUR 68,16 EUR 6543,36 EUR 68,16 EUR 6134,40 EUR 68,16 EUR 4771,20 EUR 68,18 EUR 14726,88 EUR 68,16 EUR 7088,64 EUR 68,16 EUR 1499,52 EUR 68,16 EUR 12677,76 EUR 68,16 EUR 7974,72 EUR 68,18 EUR 7840,70 EUR 68,18 EUR 15749,58 EUR 68,18 EUR 2181,76 EUR 68,18 EUR 136,36 EUR 68,18 EUR 14249,62 EUR 68,18 EUR 12749,66 EUR 68,18 EUR 886,34 EUR 68,18 EUR 340,90 EUR 68,18 EUR 1363,60 EUR 68,18 EUR 7363,44 EUR 68,18 EUR 3068,10 EUR 68,08 EUR 9326,96 EUR 68,08 EUR 816,96 EUR 68,08 EUR 15249,92 EUR 68,08 EUR 3676,32 EUR 68,08 EUR 1429,68 EUR 68,06 EUR 13612,00 EUR 68,06 EUR 9868,70 EUR 68,06 EUR 544,48 EUR 68,06 EUR 6601,82 EUR 68,06 EUR 3539,12 EUR 68,06 EUR 14292,60 EUR 68,08 EUR 6263,36 EUR 68,08 EUR 3812,48 EUR 68,08 EUR 1089,28 EUR 68,08 EUR 9190,80 EUR 68,08 EUR 1157,36 EUR 68,08 EUR 14569,12 EUR 68,04 EUR 17350,20 EUR 68,00 EUR 54060,00 EUR 68,00 EUR 53856,00 EUR 68,04 EUR 10206,00 EUR 68,04 EUR 10818,36 EUR 68,04 EUR 8505,00 EUR 68,04 EUR 11838,96 EUR 68,06 EUR 16878,88 EUR 68,04 EUR 680,40 EUR 68,04 EUR 13948,20 EUR 68,02 EUR 127809,58 EUR 68,00 EUR 61200,00 EUR 68,02 EUR 2720,80 EUR 68,02 EUR 4353,28 EUR 68,02 EUR 11495,38 EUR 68,02 EUR 24283,14 EUR 68,02 EUR 12107,56 EUR 68,02 EUR 19861,84 EUR 68,04 EUR 17622,36 EUR 68,06 EUR 21234,72 EUR 68,06 EUR 8507,50 EUR 68,08 EUR 17973,12 EUR 68,10 EUR 6060,90 EUR 68,10 EUR 8308,20 EUR 68,10 EUR 8172,00 EUR 68,10 EUR 3268,80 EUR 68,10 EUR 11849,40 EUR 68,10 EUR 3200,70 EUR 68,10 EUR 23903,10 EUR 68,12 EUR 12534,08 EUR 68,14 EUR 36250,48 EUR 68,12 EUR 6062,68 EUR 68,12 EUR 5381,48 EUR 68,14 EUR 14445,68 EUR 68,14 EUR 9880,30 EUR 68,16 EUR 3476,16 EUR 68,16 EUR 11041,92 EUR 68,16 EUR 12336,96 EUR 68,12 EUR 17574,96 EUR 68,12 EUR 1703,00 EUR 68,12 EUR 9400,56 EUR 68,14 EUR 3202,58 EUR 68,14 EUR 10493,56 EUR 68,14 EUR 8653,78 EUR 68,14 EUR 28005,54 EUR 68,14 EUR 1022,10 EUR 68,12 EUR 101294,44 EUR 68,22 EUR 16236,36 EUR 68,24 EUR 7984,08 EUR 68,24 EUR 14330,40 EUR 68,26 EUR 7099,04 EUR 68,26 EUR 1365,20 EUR 68,26 EUR 10785,08 EUR 68,28 EUR 13314,60 EUR 68,28 EUR 4847,88 EUR 68,30 EUR 13660,00 EUR 68,30 EUR 4098,00 EUR 68,30 EUR 9835,20 EUR 68,30 EUR 6283,60 EUR 68,26 EUR 2184,32 EUR 68,26 EUR 12286,80 EUR 68,26 EUR 8873,80 EUR 68,28 EUR 16728,60 EUR 68,28 EUR 12085,56 EUR 68,28 EUR 2662,92 EUR 68,28 EUR 9081,24 EUR 68,30 EUR 24724,60 EUR 68,30 EUR 6147,00 EUR 68,32 EUR 18036,48 EUR 68,32 EUR 4030,88 EUR 68,34 EUR 10114,32 EUR 68,34 EUR 273,36 EUR 68,34 EUR 8474,16 EUR 68,30 EUR 24792,90 EUR 68,28 EUR 8535,00 EUR 68,30 EUR 14069,80 EUR 68,24 EUR 28046,64 EUR 68,26 EUR 11399,42 EUR 68,28 EUR 6759,72 EUR 68,28 EUR 5462,40 EUR 68,30 EUR 11611,00 EUR 68,32 EUR 5124,00 EUR 68,32 EUR 7173,60 EUR 68,36 EUR 2802,76 EUR 68,36 EUR 8476,64 EUR 68,34 EUR 115152,90 EUR 68,36 EUR 11757,92 EUR 68,40 EUR 5677,20 EUR 68,40 EUR 8413,20 EUR 68,42 EUR 15120,82 EUR 68,42 EUR 2257,86 EUR 68,34 EUR 6834,00 EUR 68,34 EUR 8542,50 EUR 68,30 EUR 9903,50 EUR 68,30 EUR 11679,30 EUR 68,30 EUR 15367,50 EUR 68,32 EUR 5738,88 EUR 68,32 EUR 6832,00 EUR 68,32 EUR 12570,88 EUR 68,32 EUR 5465,60 EUR 68,32 EUR 68,32 EUR 68,32 EUR 5465,60 EUR 68,36 EUR 683,60 EUR 68,36 EUR 1025,40 EUR 68,36 EUR 12714,96 EUR 68,36 EUR 3623,08 EUR 68,36 EUR 15927,88 EUR 68,36 EUR 3759,80 EUR 68,38 EUR 16342,82 EUR 68,38 EUR 8000,46 EUR 68,38 EUR 2871,96 EUR 68,38 EUR 2188,16 EUR 68,38 EUR 4513,08 EUR 68,38 EUR 2051,40 EUR 68,38 EUR 3419,00 EUR 68,38 EUR 16753,10 EUR 68,44 EUR 12935,16 EUR 68,44 EUR 4859,24 EUR 68,36 EUR 22627,16 EUR 68,36 EUR 24404,52 EUR 68,38 EUR 6017,44 EUR 68,38 EUR 17026,62 EUR 68,38 EUR 1641,12 EUR 68,38 EUR 8547,50 EUR 68,38 EUR 1641,12 EUR 68,38 EUR 19214,78 EUR 68,38 EUR 11556,22 EUR 68,40 EUR 17373,60 EUR 68,42 EUR 6842,00 EUR 68,42 EUR 6705,16 EUR 68,42 EUR 6842,00 EUR 68,42 EUR 11357,72 EUR 68,44 EUR 10608,20 EUR 68,44 EUR 29155,44 EUR 68,44 EUR 33330,28 EUR 68,46 EUR 12665,10 EUR 68,46 EUR 12254,34 EUR 68,48 EUR 3013,12 EUR 68,48 EUR 9176,32 EUR 68,50 EUR 14590,50 EUR 68,52 EUR 13704,00 EUR 68,52 EUR 4659,36 EUR 68,52 EUR 16239,24 EUR 68,52 EUR 3014,88 EUR 68,44 EUR 11497,92 EUR 68,46 EUR 15608,88 EUR 68,48 EUR 14380,80 EUR 68,48 EUR 11984,00 EUR 68,46 EUR 11980,50 EUR 68,48 EUR 11162,24 EUR 68,48 EUR 479,36 EUR 68,48 EUR 11025,28 EUR 68,50 EUR 14522,00 EUR 68,50 EUR 8494,00 EUR 68,50 EUR 3288,00 EUR 68,50 EUR 5617,00 EUR 68,50 EUR 8973,50 EUR 68,52 EUR 17815,20 EUR 68,52 EUR 16376,28 EUR 68,52 EUR 10278,00 EUR 68,52 EUR 6783,48 EUR 68,54 EUR 12885,52 EUR 68,56 EUR 11175,28 EUR 68,54 EUR 9938,30 EUR 68,54 EUR 13433,84 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 68,22 EUR 3069706,80 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-06-28; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 29.06.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. ISIN DE0005785604

