München (ots) - Die Temperaturen sind hoch, der Sommer ist in vollem Gange und die Deutschen schon in Urlaubslaune. Doch wer auch im Ausland Zugriff auf deutsche Angebote wie beispielsweise Fernsehstreaming haben möchte, wird oft kalt erwischt. Denn außerhalb Deutschlands sind derartige Angebote in der Regel gesperrt. Doch mit VPN Tracker World Connect stellt das jetzt kein Problem mehr dar. Nach der Anmeldung wird eine deutsche IP zugewiesen und schon surft man im Ausland ganz wie zuhause.



Deutsches Live TV auch am Urlaubsstrand



Durch die Kombination von VPN Tracker World Connect und der Live TV Stream App, ist deutsches Fernsehen auch im Ausland einfach zugänglich. Durch VPN Tracker World Connect bekommt man eine deutsche IP-Adresse und erhält Zugriff auf die volle deutsche Sendervielfalt der Live TV App und streamt Sendungen ganz nach eigenen Wünschen.



Zugriff auf über 40.000 deutsche Sendungen mit der TV Pro Mediathek



Wenn das Live-Fernsehen gerade keine passende Unterhaltung für heiße oder kalte Urlaubsnächte hergibt, kann man sich mit der TV Pro Mediathek App behelfen: Hier gibt es Zugriff auf eine Vielzahl aktueller TV-Serien, deutscher und internationaler Filme, Talkshows und vieles mehr. Auch dieser Dienst wäre für Deutsche in der Regel im Ausland gesperrt, ist aber mit VPN Tracker World Connect einfach und unbegrenzt zugänglich.



Privatsphäre schützen und sicher surfen



Überwachung im Netz ist omnipräsent. Jeder Klick wird aufgezeichnet und kann zurückverfolgt werden. VPN Tracker World Connect verschlüsselt Internetdaten und schützt vor sämtlichen Gefahren.



Auch im ungesicherten W-LAN sicher unterwegs



Mal kurz im Café die Mails checken, Online-Banking oder ein Video schauen. Offene Netzwerke können schnell zur Gefahr für Ihre Daten werden. Mit VPN Tracker World Connect surft man auch in ungesicherten Netzwerken, wie sie in Restaurants oder Hotels im Ausland vorkommen, immer sicher und anonym.



VPN Tracker World Connect kann kostenlos auf iPad, iPhone oder Mac getestet werden. Nach der Testphase können flexible Laufzeitpakete gebucht werden: www.vpntracker.com/worldconnect



iOS App: http://ots.de/jsxQuH



Mac App: http://ots.de/kLxnCO



Mit der Live TV Stream App können über 150 Sender aus dem deutschen Free TV und der ganzen Welt direkt auf iPad, iPhone, Mac und Apple TV gestreamt werden: www.livetvapp.de



iOS App: http://ots.de/fZNDzT



Mac App: http://ots.de/4LdqzZ



Die TV Pro Mediathek App lädt zum Streamen aktueller deutscher Mediatheken-Inhalte ein. Jetzt testen auf iPad, iPhone, Mac und Apple TV: www.tvproapp.de/tv-pro-mediathek/



iOS App: http://ots.de/aIOcq5



Mac App: http://ots.de/4xY0hV



Über equinux/VPN Tracker 365



equinux entwickelt durchdachte digitale Lösungen für iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Hauptsitz ist München mit Niederlassungen in Berlin und Burlingame, CA (USA). Als #1 Mac VPN Client im Markt verbindet VPN Tracker weltweit täglich tausende Macs sicher mit VPNs. VPN Tracker von equinux ist der marktführende VPN Client für Mac und iOS. VPN Tracker 365 Company Connect wird mit über 300 Geräteprofilen führender VPN Gateway-Hersteller ausgeliefert. VPN Tracker unterstützt die VPN Standards IPSec VPN, PPTP VPN, OpenVPN und L2TP VPN. Mit dem neuen Service VPN Tracker World Connect lässt sich ab sofort jede Internetverbindung weltweit schützen. In VPN Tracker stecken mehr als 15 Jahre Erfahrung in VPN Sicherheitstechnologien.



Über Live TV



Die Live TV GmbH ist ein junges Medienhaus aus München, das reichweitenstarke New Media Produkte im TV-Umfeld entwickelt. Dazu zählen neben der gleichnamigen Live TV App der Programmplaner TV Pro sowie TV Pro Mediathek, eine App zum Streamen von Mediathek-Inhalten.



Live TV ist Mitglied im Verband der Zeitschriftenverlage (VZB). Hauptinvestor ist die equinux AG mit Hauptsitz München.



