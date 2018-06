BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich kritisch zu den Ergebnissen des EU-Gipfels in der Flüchtlingspolitik geäußert. "Dieser Gipfel ist für uns leider kein Durchbruch, sondern nur ein Schritt auf dem Weg hin zu einem europäischen Asylsystem", erklärte Lindner in Berlin. Die Ergebnisse nannte er "vage und unkonkret" und betonte: "Das, was dort zu Papier gebracht worden ist, hat man so in vergleichbarer Form auch in den letzten zwei Jahren schon lesen können."

Völlig ungeklärt sei insbesondere die Frage der Freizügigkeit von Asylbewerbern in Europa, der so genannten Sekundärmigration. "Hier wird delegiert an die nationalen Regierungen, miteinander Lösungen zu finden." Wie sie aussehen können, bleibe offen. "Auch aus der CSU haben wir positive Einordnungen heute schon gehört, obwohl all das, was Herr Seehofer gefordert hat, eben nicht in den Gipfelpapieren zu finden ist", konstatierte Lindner.

