Osnabrück (ots) - Linken-Chefin attackiert Kanzlerin: Merkel zeigt ihr unfreundliches Gesicht



Kipping: Auf dem EU-Gipfel ist die "Menschlichkeit auf der Strecke geblieben"



Osnabrück. Linken-Chefin Katja Kipping hat scharf kritisiert, dass auf dem EU-Gipfel die "Menschlichkeit auf der Strecke geblieben" sei. "Kanzlerin Angela Merkel hat ihr unfreundliches Gesicht gezeigt und so die CSU besiegt", sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Europa setze nun auf Sammellager statt auf soziale Sicherheit und Menschenrechte. Die Linken hätten sich dagegen gewünscht, dass die Bundesregierung auf dem Gipfel "genauso engagiert um ein sozial-ökologisches Investitionsprogramm gekämpft hätte", um den Menschen in und außerhalb von Europa ein besseres Leben zu ermöglichen. Die beim Treffen verlängerten Sanktionen gegen Russland seien zudem nicht im Sinne einer notwendigen Entspannungspolitik.



