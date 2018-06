=== S A M S T A G, 30. Juni 2018 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juni 16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Frankreich - Argentinien, Kasan 20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Uruguay - Portugal, Sotschi S O N N T A G, 1. Juli 2018 *** 15:00 DE/CSU, Landesgruppe und Parteivorstand beraten über Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel, München 16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Spanien - Russland, Moskau *** 17:00 DE/CDU, Beratungen von Vorstand und Präsidium über die Ergebnisse des EU-Gipfels, Berlin *** 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Kroatien -Dänemark, Nischni Nowgorod - EU/Rat der Europäischen Union, Österreich übernimmt den Vorsitz (bis 31. Dezember) - MX/Präsidentschaftswahl M O N T A G, 2. Juli 2018 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juni *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53.1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 54,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55.0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 55,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,4 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 56,4 *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Juni *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 58,7 Punkte 16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Brasilien - Mexiko, Samara 20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Belgien - Japan, Rostow am Dom - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Hongkong geschlossen ===

