DGAP-Media / 2018-06-29 / 14:55 *Unternehmen: Maricann Group Inc.* *WKN: *A2DQR6 *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 3,00 EUR* *Kursziel langfristig: 5,00 EUR* *Maricann: Erste Liefervereinbarung sichert baldigen Cashflow - Handelsverbot von Cannabisaktien umgehen! * Unser Cannabis Top-Pick die kanadische Maricann Group Inc. (WKN A2DQR6) verkündete heute, dass eine Liefervereinbarung mit der Manitoba Liquor & Lotteries Corporation (MLCC) abgeschlossen werden konnte, dies ist ein wichtiger Meilenstein des Unternehmens. Die Liefervereinbarung sieht einen Umfang von 550.000 Gramm verschiedenster Cannabisprodukte innerhalb der ersten 12 Monate vor. Dies markiert Maricanns ersten Provinzliefervertrag und repräsentiert weitere externe Validierung für das Betriebs- und Managementteam von Maricann. Das Unternehmen ist engagiert um ein qualitatives, hochwertiges, sicheres Produkt zu liefern, das in der hochmodernen Anbauanlage in Langton, Ontario produziert wird. *CEO Ben Ward, sagte:* "Diese Leistung spiegelt unser sehr erfahrenes Verkaufs- und Marketingteam wider, geführt von Geoff Kosar. Herr Kosar ist im Februar 2018 zu Maricann gekommen und baute ein starkes Team von Fachleuten aus der Alkoholgetränkeindustrie auf, rund um die Freizeitgeschäfte des Unternehmens. *VP of Sales & Marketing Geoff Kosar, sagte:* "Wir freuen uns, mit der MLCC zusammenzuarbeiten, um unsere Marken auf den Manitoba-Markt zu bringen. Wir haben unser Portfolio an Freizeitmarken durch umfangreiche Forschung in ganz Kanada entwickelt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Marken Qualität, Beständigkeit haben und den Markt überzeugen werden. *Umgehen des Cannabisaktien Handelsverbots:* Genau vor einer Woche ist eine Bombe mit großer Wirkung geplatzt! Grund zur Panik? Nein, aber dennoch müssen Sie entscheiden wie Sie sich für die Zukunft aufstellen. Am Freitag gab die Börse Frankfurt in einem Rundschreiben bekannt, dass Am 28 September 2018 der Handel mit Aktien, die auch nur im Entferntesten mit Cannabis zu tun haben eingestellt wird. Als Grund dafür wird angegeben, dass der Handel dieser Aktien gegen Luxemburger Recht verstößt. Der Abwickler, Clearstream, mit Sitz in Luxemburg, eine 100 % Tochter der Deutschen Börse AG. wird diese Aktien ab diesem Zeitpunkt nicht mehr "abwickeln". Als "Abwicklung" bezeichnet man den Vorgang der Übertragung von ausländischen Wertpapieren in das deutsche Handelssystem und in Ihr Depot. Am Markt löst diese Entscheidung Kopfschütteln aus, doch es gibt Hoffnung! Ein Händler stellte zum Cannabis-Verbot einen interessanten Vergleich an: Anleger dürfen beispielsweise Aktien von Herstellern von Schnellfeuerwaffen (für den Hausgebrauch!) aus den USA kaufen. Aber die sind doch auch hierzulande verboten! Wo ist also der Unterschied zu Cannabis-Aktien? Doch es gibt auch Hoffnung. Derzeit sind die Broker und Banker nur wütend. Doch wie wir hören bereiten einige Finanzdienstleister juristische Schritte gegen das Quasi-Handelsverbot vor. Ob sie wirklich gegen diese Entscheidung vorgehen wollen, wird man in den nächsten Wochen sehen. Denn bis Ende September bleibt nicht mehr viel Zeit. *Auf den Broker kommt es an*: Clearstream sitzt in Luxemburg und ist für die Verwahrung von Wertpapieren in Europa zuständig. *Wer bei seiner Order als Handelsplatz direkt Kanada wählt, der hat mit Clearstreams nichts zu tun*. Die Orders kosten in der Regel ein wenig mehr, dafür aber sind an der Heimatbörse auch die Spreads meist deutlich besser als an den deutschen Handelsplätzen. *Manche Broker bieten an die Lagerstelle der bisher in Deutschland (Frankfurt, Tradegate etc.) gekauften Aktien von "national" (Clearstream) auf "international" zu ändern, so können Sie die in ihrem Bestand befindlichen Aktien ohne weiteres zu einem späteren Zeitpunkt an der Heimatbörse verkaufen und müssen nicht panikartig verkaufen! * Sie müssen jetzt herausfinden ob ihr Online Broker oder ihre Hausbank den Handel an der Heimatbörse des Unternehmens anbietet. Ist dies so, dann besteht die Umbuchung ihrer Position an die Heimatbörse (TSX, TSX Venture, CSE). Dies wird zwar mit Kosten verbunden sein aber sie können die Aktie, nach Ablauf der Frist, weiter handeln. Ist mit Ihrem Broker an der betroffenen Börse KEIN Handel möglich haben Sie folgende Möglichkeit. Sie suchen sich einen neuen Broker, der den Handel mit besagten Börsen anbietet. Bitte schreiben Sie uns keine Emails mit Fragen welche Broker das sind und über die Kosten - wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Wir wissen nur, dass die Comdirect diesen Service wohl anbieten wird. Selbst wenn Sie bis zum September nichts tun, werden ihre Aktien weder wertlos noch ausgebucht, auch darüber hinaus kann man die Aktien noch an einen entsprechenden Broker übertragen, denn die Banken müssen die Aktien weiterhin verwahren auch wenn sie dann nicht mehr handelbar sein werden. *Die kürzliche Malta Akquise* Vor kurzem gelang es der Maricann Group Inc. (WKN A2DQR6) die maltesische Medican Holdings (LINK) zu erwerben. Medican ist eine auf Malta ansässige Firma, die eine von lediglich 6 Lizenzen zur Verarbeitung von Cannabis Produkten auf Malta erhalten. *Importe aus Kanada sowie eigene Produktion möglich* Mit dem Erwerb der Medican und der dazugehörigen Lizenz, ist es nun für die Maricann Group (WKN A2DQR6) möglich, Cannabis aus Kanada zu importieren, vor Ort auf Malta zu extrahieren und herzustellen. Zudem erlaubt die Lizenz, den Vertrieb von medizinischen Cannabis Produkten in die Europäische Union. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) zahlt für den vollständigen Erwerb 10,1 Millionen USD bestehend aus 7,6 Mio. USD in Stammaktien zu einem vereinbarten Preis von nicht weniger als 2,35 CAD und 2,5 Millionen USD in bar *Herstellung von Cannabisprodukten im patentierten VesiSorb Verfahren geplant* Durch den uneingeschränkten Import von Cannabispflanzen aus Kanada, plant die Maricann Group (WKN A2DQR6) reine Cannabisdestillate herzustellen. Dies ist die Grundvoraussetzung für medizinische Cannabis Produkte jeglicher Art. Die kommerzielle Produktion von Destillaten (THC, CBD, CBG und die Umwandlung von CBN) in Malta, die Maricann dann unter Verwendung ihrer geschützten VesiSorb-Verabreichungstechnologie zu vordosierten Produkten verarbeiten wird, ist eine Schlüsselentwicklung für das Unternehmen. Folgende Produkte können in Zukunft auf Malta hergestellt werden: * Wasserlösliches Pulver * Rezepturen für topische Lotionen * Sprays und Tinkturen * Funktionelle Drinks und Getränke * SoftGel-Kapseln und flüssig gefüllte Kapseln *CEO Ben Ward sagte zum Erhalte der Lizenz auf Malta:* "Wir kombinieren Pharmawirkstoffe ("API", Active Pharmaceutical Ingredients) mit Hilfsstoffen, um echtes pharmazeutisches Cannabis herzustellen. Malta besitzt Schlüsseltalente, die in der Herstellung vordosierter Produkte ausgebildet sind, und hat eine bestehende Arzneimittelproduktionsbasis, die wir unserer Erwartung nach in Anspruch nehmen werden, wenn wir weitere Fortschritte erzielen. Wir planen ebenfalls den Import von API aus unserem Haxxon-Betrieb in der Schweiz, was dann mehrere Produktquellen bietet, um ein robustes Produktangebot zu gewährleisten" *Expansion in europäischen Markt schreitet voran* In den letzten Wochen hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) ihre Aktivitäten auf dem europäischen Markt intensiviert. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) konnte sowohl große Fortschritte im Ausbau der Ebersbach Anlage in Deutschland sowie bei der endgültigen Übernahme der Haxxon Anlagen in der Schweiz erzielen. In einer 164 Hektar großen Freiluft-Anlage in Sachsen, nahe des Headquarters in Ebersbach, wurde der erste Samen zum Anbau von Non-THC Cannabis Pflanzen durch Maricanns Tochterfirma Mariplant ausgebracht. Mariplant konzentriert sich auf die Herstellung von CBD und CBG-haltigem Cannabis, dass durch die von Maricann Group (WKN A2DQR6) eigens entwickelte VesiSorb Emulsionstechnologie zu Gelkapseln verarbeitet wird. Als Synergie durch die Übernahme der schweizer Haxxon, können zusätzliche Stoffe wie Terpenoide oder Flavonoide kostengünstig den Kapseln hinzugefügt werden. Die Produkte werden dann als Nahrungsmittelergänzung über den Onlineshop der Mariplant europaweit verkauft. Des Weiteren wird die Ebersbach Anlage derzeit auf einer Fläche von 8.000 m² ausgebaut. Die daraus entstehende Trockenanlage wird nach der Fertigstellung in der Lage sein, ca. 1 Tonne Cannabis pro Stunde zu trocknen. Die Extraktionsanlage sowie Lagerkapazitäten werden zusätzlich genutzt, um 200 kg Cannabis Blüten pro Tag verarbeiten zu können. Mit der erneuten Expansion im europäischen Raum, kann die Maricann Group (WKN A2DQR6) einen weiteren wichtigen Meilenstein vermelden. Die Möglichkeit Cannabis in der europäischen Union produzieren zu können, bedeute einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Des Weiteren steht die Vergabe einer Lizenz zur Cannabis Produktion in Deutschland weiterhin auf der Agenda der Maricann Group (WKN A2DQR6). Wir erwarten positiven Newsflow und eine deutliche Erholung des Kurses in den kommenden Wochen! LINK zu unserer umfangreichen Erstempfehlung mit allen Hintergrundinfos [1]

