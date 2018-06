Da mussten einige wohl zweimal schlucken, als sie sahen, dass die Aktie des "Machine Vision"-Unternehmens ISRA Vision (ISIN: DE0005488100) am Donnerstag zwar am Morgen mit einem neuen Verlaufsrekord startete (59,70 Euro), dann aber immer tiefer und tiefer fiel, am Tagestief sagenhafte 18,6 Prozent im Minus notierte und dann mit immer noch dramatisch wirkenden -9,1 Prozent aus dem Handel ging. Und heute wird schon wieder verkauft! Da OSRAM am Donnerstag vergleichbar unter die Räder kam und dort eine Gewinnwarnung der Auslöser war, suchte man natürlich sofort nach entsprechenden "bad news" bei ISRA Vision. Und …

… fand nichts. Hier ist, soweit man sehen kann, hinsichtlich des Unternehmens alles beim alten. Der Grund für diesen Absturz dürfte weit profaner sein: Gewinnmitnahmen. In dieser irrwitzigen Dimension? So ...

