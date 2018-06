Der in Schieflage geratene deutsch-südafrikanische Einzelhandelskonzern Steinhoff steht vor der Rettung. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, es habe sich mit seine unterschiedlichen Gläubigergruppen grundsätzlich geeinigt. Um die Einzelheiten auszuarbeiten, gaben die Gläubiger der Europa-Tochter, der amerikanischen Stripes US Holding und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...