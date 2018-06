Bad Homburg (ots) -



Folgende Unternehmen wurden gestern mit dem Digital Leader Award ausgezeichnet: abl social federation GmbH, Arvato Systems, Capgemini Consulting, Daimler AG, Eucon Digital GmbH, Klinikum Forchheim und Koncept Hotel Management GmbH



- Erstmals wurde der Digital Newcomer Award in Kooperation mit dem Netzwerk Global Digital Women vergeben. Er ging an Andrea Steverding von der Strategieberatung Oliver Wyman - Die Auszeichnung der Gewinner fand gestern Abend in den BOLLE Festsälen Berlin vor Top-Entscheidern aus der deutschen Wirtschaft statt



Sieben herausragende Digitalisierungsprojekte und deren Projektteams sowie eine digitale Innovationstreiberin nahmen gestern Abend auf der feierlichen Gala des Digital Leader Awards ihre Auszeichnungen entgegen. Der Digital Leader Award ist eine Initiative von Dimension Data und dem IDG Business Verlag. Die dieses Jahr erstmals vergebene, zusätzliche Auszeichnung - der Digital Newcomer Award - wurde von der Initiative Digital Leader Award gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women ins Leben gerufen.



"Gerade im Zeitalter der Digitalisierung ist Innovationsgeist entscheidend, damit der Standort Deutschland international wettbewerbsfähig bleibt", so Christian Postel, General Manager Sales & Marketing bei Dimension Data in Deutschland. "Ihre Stellung als Vordenker zeichnet die Preisträger aller Kategorien gleichermaßen aus. Wenn ich die diesjährigen Digital Leader, ebenso wie den Digital Newcomer, anschaue, bin ich mir sicher, dass Deutschland über das technische Know-how, die kreativen Ideen und die Umsetzungsstärke verfügt, um auch künftig eine führende Rolle in der Weltwirtschaft zu spielen. Wir freuen uns, dass wir durch die Auszeichnungen jedes Jahr die Möglichkeit haben, innovativen Ideen und digitalen Innovatoren eine Bühne zu bieten."



Der Digital Leader Award wurde 2018 in sieben Kategorien an folgende Preisträger vergeben:



1. Create Impact: Arvato Systems



In der Kategorie "Create Impact", werden ganzheitliche, unternehmensweite Digitalisierungsstrategien prämiert. Hier hat sich Arvato Systems mit dem Projekt "Arvato Smart Logistics Platform: Digitalisierungslücken in der Supply Chain schließen" durchgesetzt. In dem Projekt wurde eine digitale Plattform mit einem Trendradar entwickelt, durch die, auf Basis von strategischer Ausrichtung, Portfolio, und Kompetenzen von Arvato sowie Trends am Markt, innovative Lösungen für die Logistik entwickelt werden.



2. Shape Experience: Eucon Digital GmbH



In der Kategorie "Shape Experience" werden Projekte ausgezeichnet, durch die sich Kundenerfahrungen über digitale Produkte und Dienstleistungen verbessern. Der Award in dieser Kategorie geht an die Eucon Digital GmbH mit dem Projekt "Smart Claims - KI-basierte Dokumentenverarbeitung zur effizienten Schadenregulierung". Durch das Projekt werden Schadenfälle bei Versicherungen unabhängig von Eingangskanal, Dokumentenart oder Schadenkategorie digitalisiert. Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) werden Vorgänge klassifiziert. KI und Analytics erlauben zudem Einblicke in veränderte Risikoprofile.



3. Invent Markets: Koncept Hotel Management GmbH



Die Kategorie "Invent Markets" zeichnet Digitalisierungsprojekte für die Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen aus. Hier konnte sich die Koncept Hotel Management GmbH mit dem Projekt "Re-Designing Hospitality - wir erfinden die Hotellerie neu und lösen durch vollständige Digitalisierung der Front-End-Prozesse im Hotel die 3 wesentlichen strukturellen Branchenprobleme" durchsetzen. Das Koncept Hotel "Zum kostbaren Blut" geht dazu neue Wege: Das Hotel ist komplett digitalisiert, die Gäste können von der Buchung über Check-In und Bezahlung bis hin zum Öffnen der Zimmertür alles per App erledigen.



4. Transform Culture: Capgemini Consulting



In der Kategorie "Transform Culture" werden Projekte ausgezeichnet, die die Unternehmenskultur und Arbeitswelt verändern. Den Award in dieser Kategorie erhält Capgemini Consulting für das Projekt "DigiCertif' - Gemeinsam in die Arbeitswelt 4.0". Mithilfe der digitalen Plattform "DigiCertif'" wird eine Basis für die selbstorganisierte Fort- bzw. Weiterentwicklung und die selbstlernende Organisation geschaffen. Deren Nutzer entwickeln sich von digitalen Consultants zu Experten und Botschaftern ihrer digitalen Vision in ihrem fachlichen Umfeld.



5. Envision Strategy: Daimler AG



In der Kategorie "Envision Strategy" werden Projekte prämiert, die innovative und nachhaltige Digitalisierungsstrategien entwickeln - wie die Daimler AG mit dem Projekt "DigitalLife Strategy". Bereits 2011 hat das Unternehmen angefangen, eine Strategie aufzusetzen, um die Mobilität von morgen zu gestalten und mit digitalen Trends, Zukunftstechnologien und individuellen Bedürfnissen von Kunden zu verbinden. DigitalLife steht für eine Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette inklusive der Methoden, mit denen Fahrzeuge entwickelt, geplant und gebaut werden oder der Art, wie die Daimler AG mit Kunden und Partnern in Kontakt tritt.



6. Digitize Society: Klinikum Forchheim



Im Fokus der Kategorie "Digitize Society" stehen Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Raum, im gesellschaftlichen Kontext sowie in Behörden und staatlichen Institutionen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an das Klinikum Forchheim mit dem Projekt "Auf dem Weg zum modernsten Klinikum Frankens durch Digitalisierung zum Patientenwohl." Bei dem Projekt ist der Name Programm: Das Krankenhaus hat die elektronische Patientenkurve und die Wunddokumentation mit dem iPad Mini erfolgreich eingeführt. Zudem wurde der Rettungsdienst digital an das Krankenhaus angebunden. So können mobil Protokolle, Unfallbilder und EKG-Kurven an das Klinikum geschickt werden. Neu ist auch, dass die Patientenaufklärung sowie -aufnahme über Tablets durchgeführt wird.



7. Rethink Marketing: abl social federation GmbH



In der Kategorie "Rethink Marketing" werden Projekte ausgezeichnet, die digitale Innovationen erfolgreich für das Marketing nutzen - so wie die abl social federation GmbH mit dem Projekt "OCMP - mehr als eine Echtzeit Omni-Channel-Marketing-Plattform". Die Plattform ermöglicht das Managen, Ausspielen und Analysieren von Werbekampagnen über verschiedene Kanäle am Point of Sale (PoS) oder Point of Interest (PoI). Dazu werden unter anderem Digital Signage, also eine digitale Beschilderung, inklusive FaceDetection und Beacons, genutzt. Auf dieser Basis können Werbekampagnen in Echtzeit angepasst werden.



Ein neuer Preis: Der Digital Newcomer Award



Erstmalig wurde in diesem Jahr eine Einzelperson, die als Vordenkerin die digitale Transformation vorantreibt, mit dem Digital Newcomer Award ausgezeichnet - ermittelt via Online-Voting. Durchgesetzt hat sich mit klarem Vorsprung und knapp 15 Prozent aller Stimmen Andrea Steverding, Head of Marketing & Communications DACH bei der Strategieberatung Oliver Wyman. Die Preisträgerin nutzt nicht nur selbst intensiv digitale Kanäle zum Austausch, sondern hat unter anderem ein Ambassador-Programm aufgesetzt, um Mitarbeiter/innen für neue Kommunikationsmöglichkeiten zu begeistern.



2018 haben fast 100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen ihre Projekte beim Digital Leader Award eingereicht - vom Startup über den Hidden Champion bis zum Großkonzern. Von der Jury wurden in sieben Kategorien 21 Unternehmen nominiert. Die durften gestern bei der feierlichen Gala in Berlin ihre Awards entgegennehmen. Die Expertenjury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien bewertet jedes der eingereichten Projekte auf Basis eines Kriterienkatalogs, in dem sowohl zum Einsatz kommende Technologien, als auch der wirtschaftliche Erfolg, der generierte Customer Value, Qualitäten wie Leadership und Agilität sowie Innovationskultur berücksichtigt werden.



Angegliedert an die Gala fand in diesem Jahr zum zweiten Mal das Tagesevent Digital Leader in Motion (DLM) statt. Auf einer Schifffahrt durch Berlin konnten die Teilnehmer unter anderem die Finalisten des Digital Leader Awards näher kennenlernen und durch Impulsvorträge oder Fireside-Talks Einblicke in aktuelle Themen rund um die Digitalisierung gewinnen.



